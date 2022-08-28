Ці способи допоможуть дізнатися реальний пробіг машини без спеціального обладнання

Пробіг - один із найважливіших показників при купівлі вживаного автомобіля. Чим менший він, тим менша ціна машини на ринку. Тому багато водіїв намагаються скрутити пробіг.

Зокрема, потрібно оглянути гальмівні диски: їхнє зношування - це перший показник величини пробігу. Якщо на автомобілі стоять литі легкосплавні колеса, диски можна розглянути через спиці. В інших випадках колесо можна зняти.

Зазначимо, що термін служби дисків - від 80 до 120 тис/км. Зазвичай водій заміняє диски разом із другим комплектом колодок. Якщо фаска диска велика, а диск менше 10 мм, то пробіг не менше 100 тис/км. Якщо диски змінили - пробіг може бути навіть більшим.

Після цього потрібно також глянути шини. Літня і зимова гума живе приблизно 50 тисяч км або 5 сезонів. Тому п'ятирічна машина з пробігом у межах цього показника має бути на заводських покришках.

Також, якщо шини нові - ймовірно, автомобіль пройшов більше. Як відомо, при активній їзді колеса змінюються частіше. Але динамічне керування не йде на користь і технічній частині машини, тому такі авто краще не брати.

Окрім того, важливо пам'ятати, чим більше сколів та тріщин на лобовому склі - тим більший пробіг. Рік виготовлення скла зазвичай вказується внизу разом із маркуванням. Так можна зрозуміти, чи змінювали скло. Сколи та подряпини на капоті та кузові теж побічно свідчать про пробіг.

Затертий підлокітник теж є показником того, що машиною багато їздили. До того ж приблизно після 70 тисяч км з'являються дірки на килимку водія під ногами.