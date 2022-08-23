Як прибрати подряпини з лобового скла автомобіля: знадобиться мінімум витрат та часу

Лобове скло є головною перешкодою для зустрічного вітру, що дме в обличчя водієві. Воно також є захистом від атмосферних опадів, проте головна його функція - забезпечення якісного огляду для водія транспортного засобу. Якість видимості залежить від кількості дефектів і подряпин на лобовому склі. Зробити скло ідеальним допоможе полірування.

Як легко та економно відполірувати лобове скло - читайте нижче .

Зокрема, відсутність забруднень на склі та подряпин сприяє поліпшенню огляду і зниженню ризику дорожньо-транспортної пригоди.

Поверхню лобового можна відполірувати. Для цього не обов'язково користуватися послугами професіоналів і застосовувати дорогі пристосування.

Кожен водій зможе це зробити, якщо дотримуватиметься кількох простих правил.

Полірувальна машинка для такого способу не знадобиться. А от без поліролі не обійтися. Зазначимо, що це такий засіб, який потрібен для того, щоб зробити поверхню блискучою.

Важливо вибрати продукцію, яка призначена для повернення блиску саме склу.

Також варто зазначити, що наносити рідину на поверхню можна далеко не будь-яким шматком тканини. Підійдуть тільки спеціальні серветки для полірування.

Що потрібно зробити

Спочатку потрібно налити невеликий обсяг поліролі на серветку. Цим матеріалом треба акуратно "пройтися" по лобовому склу машини. Причому як із зовнішнього боку, так і з боку салону.

Після того потрібно почекати кілька хвилин. Маса повинна засохнути і перестати бути блискучою.

Далі потрібно взяти другу серветку для полірування і зняти масу, що знаходиться на скляній поверхні.

В результаті на склі 'явиться блиск та усунуться подряпини.