Эти предметы обязательно нужно иметь в бардачке машины: могут помочь в любой ситуации

Обычно люди используют бардачок автомобиля для хранения вещей, которые в большинстве случаев оказываются бесполезными. А ведь в инструкциях указано, что в этом отсеке стоит хранить предметы, которые могут быть полезны в дороге.

Что нужно обязательно положить в бардачок, сообщает Ukr.media .

Портативное пусковое устройство

В неожиданный момент может сесть аккумулятор машины. Такая неприятность может настигнуть в любой момент и на любом отрезке пути. В частности, не всегда рядом могут оказаться водители, которые дадут "прикурить".

В такой ситуации решить проблему может портативное пусковое устройство, благодаря своим небольшим размерам оно легко поместится в бардачке. Оно позволяет не один раз заряжать аккумулятор, даже если ее показатели находятся на нуле.

Зарядка для телефона

Во время дороги батарея на мобильных телефонах может сесть в любой момент. Поэтому в бардачке всегда должна лежать автомобильная зарядка.

Она заряжает мобильник от прикуривателя при заведенном двигателе автомобиля. При этом для использования зарядного устройства необходим USB-адаптер.

Солнечные очки

Яркий солнечный свет может ослепить и создать на дороге опасную ситуацию. Для водителя важно хорошо видеть происходящее на дороге.

Поэтому в любое время года в бардачке должны лежать автомобильные солнечные очки.

Фонарик

Бывают случаи, когда водителю в ночное время на неосвещенных участках дороги нужно залезть под капот машины. Тогда как никогда поможет обычный фонарик. С его помощью можно быстро найти поломку и исправить ее.

Мультитул

Всегда водить с собой в машине целый арсенал инструментов неудобно, ведь они занимают много места. В таком случае в бардачке всегда должен быть мультитул, который в случае поломки автомобиля поможет.

Мультитул представляет собой многофункциональный инструмент, в конструкции которого можно найти нож, пилу, ножницы, отвертку и др.

Карта

Так случается, что электронные гаджеты могут разрядиться в самый неожиданный момент дороги. На помощь придет обычная бумажная карта.

Как правило, карта имеет компактные размеры, стоит недорого и не зависит от зарядок, связи и других внешних факторов.

GPS-трекер для автомобиля

Владельцы дорогих авто боятся того, что их машину могут угнать. К сожалению, от этого не застрахован никто, но мощные системы сигнализации не всегда работают эффективно. Для того, чтобы быть всегда быть в курсе того, где находится машина, можно в бардачке хранить простое устройство - GPS-трекер.

Он отличается компактными размерами и легок в использовании. В комплекте с ним идет сим-карта, благодаря которой спутники мобильной связи помогают найти то место, где находится машина.