Лоліта порвала з молодим чоловіком: усі деталі

Лоліта Мілявська прожила з чоловіком дев'ять років
Лоліта Мілявська оголосила про розставання з чоловіком Дмитром Івановим. Про це скандальна співачка повідомила на своїй Instagram-сторінці.
За словами Лоліти, останнім часом вони з чоловіком охолонули один до одного і, щоб не перетворитися на людей, які постійно з'ясовують стосунки, одностайно прийняли рішення про розставання.
55-річна зірка пише, що не тримає зла на вже екс-чоловіка, а навпаки пишається його сміливістю і нікому не дозволить писати про нього гидоту.
"Пишаюся його сміливістю, адже міг би залишитися і терпіти мене все життя", - написала виконавиця.
Наостанок Мілявська додала, що зараз вона в статусі "вільна". Але це не означає, що вона збирається шукати собі нові пригоди.
"Поживу одна і буду насолоджуватися сім'єю і роботою!" - резюмувала співачка.
Лоліта розсталася з чоловіком Дмитром Івановим (скрін: instagram.com/lolitamilyavskaya)
Нагадаємо, з 44-річним тенісистом, тренером по сквошу і фітнесу Лоліта Мілявська прожила 9 років. Дмитро Іванов став п'ятим чоловіком співачки.
Зазначимо, що користувачі мережі підтримали співачку за мудре рішення розійтися дружньо, ніж жити у вічних сварках. Вони залишають безліч слів підтримки під публікацією Лоліти.
Лоліта розсталася з чоловіком Дмитром Івановим (скрін: instagram.com)
Лоліта розсталася з чоловіком Дмитром Івановим (скрін: instagram.com)
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Лоліта Мілявська зганьбилася своїми висловлюваннями про Крим і про українців.
А також розповідали про те, що Лоліта дико зганьбилася в свій день народження.