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Свята і вихідні в липні 2021: календар найважливіших дат

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Неділя 13 червня 2021 16:30
Свята і вихідні в липні 2021: календар найважливіших дат Фото: Свята і вихідні в липні 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

У липні 2021 нас чекає досить спокійний місяць, в якому немає додаткових святкових вихідних днів. Так що ті, у кого не передбачена відпустка, зможуть продуктивно попрацювати в цей період.

Скільки буде вихідних і робочих днів у липні, які важливі дати ми будемо відзначати - читайте нижче в нашому матеріалі.

Кількість вихідних та робочих днів у липні 2021

Всього в другий місяць літа 31 календарний день, з них 22 - робочих і 9 - вихідних днів. Місяць почнеться з четверга, а закінчиться суботою.

Додаткові святкові або скорочені дні не передбачені.

Вихідними днями в липні стануть: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 число.

Свята і вихідні в липні 2021: календар найважливіших дат

Колаж РБК-Україна: календар на липень 2021

Всі свята в липні 2021:

  • 1 липня - День архітектури України
  • 2 липня - День працівника Державної податкової служби України
  • 4 липня - День Військово-Морських сил України
  • 6 липня - День військ ППО Збройних сил України
  • 7 липня - День працівника природно-заповідної справи
  • 11 липня - День рибалки; Всесвітній день народонаселення
  • 12 липня - Всесвітній день бортпровідника
  • 16 липня - День бухгалтера
  • 18 липня - День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості, Міжнародний день Нельсона Мандели
  • 25 липня - День Флоту України; День працівників торгівлі
  • 28 липня - Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами; День PR-фахівця
  • 30 липня - День системного адміністратора

Відзначимо, що липень є одним з місяців, в яких не передбачено додаткових днів для відпочинку. До таких крім літнього місяця відносяться також лютий, вересень, листопад, а в цьому році був і квітень через пізній Великодень.

Раніше ми писали про всі свята і вихідні в червні 2021.

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