Свята і вихідні дні в жовтні 2020: повний список

Свята і вихідні дні в жовтні 2020 (Колаж РБК-Україна)

У жовтні українці отримають один додатковий вихідний

У жовтні 2020 року буде 21 робочий день і 10 вихідних, у тому числі й один додатковий вихідний 14 жовтня в честь Дня захисника України. У цьому році він випадає на середу.

Крім того, у жовтні українці будуть відзначати такі свята та пам'ятні дати:

1 жовтня - Міжнародний день людей похилого віку

2 жовтня - Міжнародний день ненасилля

4 жовтня - Всесвітній тиждень космосу

4 жовтня - Всесвітній день тварин

4 жовтня - Всесвітній день учителів

5 жовтня - Міжнародний день архітектора

5 жовтня - Міжнародний день лікаря

6 жовтня - День працівників освіти

8 жовтня - День юриста

9 жовтня - Всесвітній день пошти

9 жовтня - День рієлтора

10 жовтня - Всесвітній день психічного здоров'я

10 жовтня - День працівників стандартизації та метрології

10 жовтня - Європейський день боротьби проти смертної кари

11 жовтня - День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби

11 жовтня - День художника

12 жовтня - День кадрового працівника

14 жовтня - День захисника України

14 жовтня - День Українського козацтва

14 жовтня - Покров Пресвятої Богородиці

15 жовтня - Всесвітній день сільської жінки

15 жовтня - Міжнародний день білої тростини

15 жовтня - Міжнародний день кредитних спілок

16 жовтня - Всесвітній день продовольства

16 жовтня - День анестезіолога

17 жовтня - Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів

17 жовтня - День працівників целюлозно-паперової промисловості

18 жовтня - День працівників харчової промисловості

20 жовтня - Всеукраїнський день боротьби проти захворювання раком молочної залози

23 жовтня - День рекламіста (День працівників реклами)

24 жовтня - Всесвітній день інформації про розвиток

24 жовтня - День Організації Об'єднаних Націй

24 - 30 жовтня - Тиждень роззброєння

25 жовтня - День маркетолога

25 жовтня - День автомобіліста і дорожника

28 жовтня - День визволення України від фашистських загарбників

29 жовтня - День працівників служби позавідомчої охорони

31 жовтня - Міжнародний день Чорного моря

Календар свят і вихідних днів в жовтні 2020 року (Колаж РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли в Україні відзначають День вихователя і які є традиції цього свята.

А також ми повідомляли про те, як буде виглядати головна ялинка країни в цьому році.