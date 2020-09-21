День вихователя 2020: головні традиції і коли вітати педагогів

День вихователя в Україні 2020 (колаж: РБК-Україна)

День вихователя українці традиційно відзначають наприкінці вересня

День вихователя і всіх дошкільних працівників традиційно відзначається 27 вересня. Ця дата є фіксованою, а свято відносно молоде - його затвердили менш як десять років тому.

Оскільки в цьому році свято випадає на неділю, то улюблених педагогів та інших працівників садка можна буде вітати у п'ятницю. Це не день народження, тому можна і заздалегідь.

Дата заснована у 2011 році постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 629 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року". Якщо раніше працівників дошкільних установ вітали на День вчителя, який випадає на початок жовтня, то тепер у них є своє професійне свято.

Традиції свята Дня вихователя

Певних традицій для цього дня немає, але з нагоди свята для працівників дошкільних установ нерідко влаштовуються конференції, семінари, де вони приймають привітання і діляться досвідом. Правда, в цьому році пандемія коронавіруса внесла свої корективи.

Батьки, якщо вони вважають за потрібне, можуть привітати зі святом вихователів, яким вони довіряють своїх діток. Але варто пам'ятати, що цей день стосується не тільки педагогічного персоналу, але і технічного. До останніх належать помічники вихователів (няні), кухарі, кастелянки, завгоспи, працівники по обслуговуванню приміщень, діловоди, кухарі, помічники кухарів і комірники, двірники. Їм теж варто сказати кілька теплих слів за те, що забезпечують нашим діткам комфортне перебування в садку.

Раніше ми писали, скільки будемо відпочивати в жовтні. Цей місяць багатий подіями, такими як День вчителя, День захисника України і Хеллоуїн. В середині місяця українці отримають додатковий вихідний.