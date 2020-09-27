Праздники и выходные дни в октябре 2020: полный список

В октябре украинцы получат один дополнительный выходной
В октябре 2020 года будет 21 рабочий день и 10 выходных, в том числе и один дополнительный выходной 14 октября в честь Дня защитника Украины. В этом году он выпадает на среду.
Кроме того, в октябре украинцы будут отмечать такие праздники и памятные даты:
1 октября - Международный день пожилых людей
2 октября - Международный день ненасилия
4 октября - Всемирная неделя космоса
4 октября - Всемирный день животных
4 октября - Всемирный день учителей
5 октября - Международный день архитектора
5 октября - Международный день врача
6 октября - День работников образования
8 октября - День юриста
9 октября - Всемирный день почты
9 октября - День риелтора
10 октября - Всемирный день психического здоровья
10 октября - День работников стандартизации и метрологии
10 октября - Европейский день борьбы против смертной казни
11 октября - День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы
11 октября - День художника
12 октября - День кадрового работника
14 октября - День защитника Украины.
14 октября - День Украинского казачества
14 октября - Покров Пресвятой Богородицы
15 октября - Всемирный день сельской женщины
15 октября - Международный день белой трости
15 октября - Международный день кредитных союзов
16 октября - Всемирный день продовольствия
16 октября - День анестезиолога
17 октября - Международный день борьбы за ликвидацию нищеты
17 октября - День работников целлюлозно-бумажной промышленности
18 октября - День работников пищевой промышленности
20 октября - Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы
23 октября - День рекламиста (День работников рекламы)
24 октября - Всемирный день информации о развитии
24 октября - День Организации Объединенных Наций
24 - 30 октября - Неделя разоружения
25 октября - День маркетолога
25 октября - День автомобилиста и дорожника
28 октября - День освобождения Украины от фашистских захватчиков
29 октября - День работников службы вневедомственной охраны
31 октября - Международный день Черного моря
Календарь праздников и выходных дней в октябре 2020 года (Коллаж РБК-Украина)
Напомним, ранее мы писали о том, когда в Украине отмечают День воспитателя и какие есть традиции этого праздника.
А также мы сообщали о том, как будет выглядеть самая главная елка страны в этом году.