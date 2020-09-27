Праздники и выходные дни в октябре 2020: полный список

Праздники и выходные дни в октябре 2020 (Коллаж РБК-Украина)

В октябре украинцы получат один дополнительный выходной

В октябре 2020 года будет 21 рабочий день и 10 выходных, в том числе и один дополнительный выходной 14 октября в честь Дня защитника Украины. В этом году он выпадает на среду.

Кроме того, в октябре украинцы будут отмечать такие праздники и памятные даты:

1 октября - Международный день пожилых людей

2 октября - Международный день ненасилия

4 октября - Всемирная неделя космоса

4 октября - Всемирный день животных

4 октября - Всемирный день учителей

5 октября - Международный день архитектора

5 октября - Международный день врача

6 октября - День работников образования

8 октября - День юриста

9 октября - Всемирный день почты

9 октября - День риелтора

10 октября - Всемирный день психического здоровья

10 октября - День работников стандартизации и метрологии

10 октября - Европейский день борьбы против смертной казни

11 октября - День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы

11 октября - День художника

12 октября - День кадрового работника

14 октября - День защитника Украины.

14 октября - День Украинского казачества

14 октября - Покров Пресвятой Богородицы

15 октября - Всемирный день сельской женщины

15 октября - Международный день белой трости

15 октября - Международный день кредитных союзов

16 октября - Всемирный день продовольствия

16 октября - День анестезиолога

17 октября - Международный день борьбы за ликвидацию нищеты

17 октября - День работников целлюлозно-бумажной промышленности

18 октября - День работников пищевой промышленности

20 октября - Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы

23 октября - День рекламиста (День работников рекламы)

24 октября - Всемирный день информации о развитии

24 октября - День Организации Объединенных Наций

24 - 30 октября - Неделя разоружения

25 октября - День маркетолога

25 октября - День автомобилиста и дорожника

28 октября - День освобождения Украины от фашистских захватчиков

29 октября - День работников службы вневедомственной охраны

31 октября - Международный день Черного моря

Календарь праздников и выходных дней в октябре 2020 года (Коллаж РБК-Украина)

Напомним, ранее мы писали о том, когда в Украине отмечают День воспитателя и какие есть традиции этого праздника.

А также мы сообщали о том, как будет выглядеть самая главная елка страны в этом году.