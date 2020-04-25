Травневі свята в Україні: банки змінили графік роботи

Графік роботи банків на травневі свята 2020 (Колаж РБК-Україна)

У Нацбанку розповіли, як працюватимуть банки на травневі свята

Травневі свята в Україні пройдуть в умовах карантину через пандемію коронавірусу. Графік роботи банків у ці дні буде істотно відрізнятися від звичайного. За розпорядженням Кабінету міністрів України про святкові та вихідні дні, українців чекають два довгих вік-енди в травні.

Відповідно, робота банків у ці дні буде обмежена. 1 травня в Україні випадає на п'ятницю і цей день – офіційний вихідний, банки працювати не будуть. 2 і 3 травня – це субота і неділя. У ці дні банки будуть працювати за звичайним графіком вихідних днів.

Календар вихідних днів у травні 2020 року

Наступний офіційний вихідний – 9 травня, це субота. За законом України, якщо офіційний вихідний випадає на суботу або неділю, то наступний робочий день також стає вихідним. В цьому випадку стане вихідним понеділок, 11 травня. В цей день банки також працювати не будуть. У суботу, 9 травня, у всіх фінансових установах буде вихідний, 10 травня, у неділю – графік роботи вихідного дня.

Варто відзначити, що в Україні тривають суперечки про перенесення святкування 9 травня на 8 число. 8 травня українці відзначають День пам'яті та примирення, він пов'язаний з ратифікацією акта про капітуляцію німецьких військ у 1945 році. Однак у цей день немає офіційного вихідного дня.

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