Як працюватиме транспорт на Новий рік: автобуси, тролейбуси, трамваї і метро

Робота транспорту в Україні в новорічну ніч (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

У новорічну ніч зазвичай продовжують роботу міського транспорту, щоб всі охочі могли дістатися вчасно в потрібну точку призначення. Як буде складатися ситуація в останній день 2020 року – читайте в Styler.

Міський транспорт

Громадський транспорт буде функціонувати з карантинними обмеженнями, які були введені раніше – кількість пасажирів повинна збігатися з кількістю посадкових місць. Наявність захисних масок – обов'язково.

Транспорт між містами

Міжміський та міжобласний транспорт на свята буде працювати в режимі обмежень, які раніше були встановлені для "помаранчевої" зони. Це стосується автомобільного, залізничного та авіаційного транспорту.

Варто відзначити, що на свята були додані поїзди в популярних напрямках для відпочинку в Україні. А ось приміські електрички 1 січня курсуватимуть не скрізь – обов'язково потрібно перевіряти графік в кожному місті окремо.

Робота метро

У Києві робота метро буде продовжена на дві години в новорічну ніч, а фунікулер буде працювати цілодобово. У КМДА попередили, що в піковий час деякі станції столичного метрополітену можуть працювати з обмеженнями на вхід для пасажирів.

Як працюватиме транспорт в інших містах

У Харкові метро працюватиме на три години довше в ніч з 31 грудня 2020 року на 1 січня 2021 року.

У Дніпрі міський транспорт 31 грудня буде працювати у звичайному режимі: тролейбуси та трамваї до 22:00-23:30. Метро – у звичайному режимі. А ось 1 січня всі маршрути почнуть свою роботу на годину пізніше. Кілька трамвайних маршрутів буде працювати до ранку. Детальний список можна подивитися тут.

В Одесі роботу міського транспорту не планували продовжити в новорічну ніч – всі маршрути будуть працювати у звичайному графіку.

Як працюватиме транспорт на Новий рік у Львові – поки не відомо. Зазвичай у новорічну ніч для жителів міста і туристів курсує декілька маршрутів до 3:00 ночі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що і як буде працювати в Україні в новорічну ніч і які є обмеження.