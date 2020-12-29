Метро Києва змінить графік на Новий рік: можуть закрити центральні станції

У Києві в новорічну ніч буде продовжено роботу громадського транспорту. Зокрема, метро та фунікулера.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Так, з 31 грудня до 1 січня в столиці метро буде працювати на дві години довше.
Крім того, можливі обмеження на вхід для пасажирів станцій "Золоті ворота", "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Поштова площа" та "Контрактова площа".
"Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій", - йдеться в повідомленні.
Також у новорічну ніч цілодобово буде працювати столичний фунікулер.
Нагадаємо, Кабінет міністрів дозволив продовжити роботу ресторанів у новорічну ніч. Вони будуть працювати до 7:00. Однак обмеження за кількістю відвідувачів у закладах залишилися незмінними.
Крім того, Кабмін продовжив дію карантину в Україні до кінця зими. Він буде діяти до 28 лютого 2021 року.
Додамо, що з 8 січня в Україні посилять карантин. Він діятиме до 24 січня 2021 року.