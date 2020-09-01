Сьогодні 200 тис. учнів перейшли на навчання українською мовою

З 1 вересня в Україні учні будуть навчатися державною мовою
У День знань, який відзначають 1 вересня, близько 200 тис. учнів 5-11 класів перейшли на навчання українською мовою.
Так, відсьогодні у всіх російськомовних школах в Україні основною мовою викладання предметів є державна. Тобто, близько 80% предметів будуть українською мовою.
При цьому, у школярів буде можливість вивчати рідну мову. Наприклад, російську можна буде надалі освоювати на факультативах і позашкільному навчанні. Предмети в початковій школі (1-4 класи) дітям викладатимуть їхньою рідною мовою.
Школи ж, де навчаються діти, які говорять мовами країн Європейського Союзу, будуть вчитися на рідних мовах ще три роки - вони перейдуть на українську з вересня 2023-го.
Зауважимо, що закон "Про освіту", який передбачає перехід середніх шкіл на українську, було ухвалено ще у 2017 році. Згідно нього, при навчанні в країні будуть застосовуватися три моделі використання української мови:
Нагадаємо, що влітку цього року нардеп Максим Бужанський написав законопроєкт, який пропонував скасувати частину закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", що вимагає переведення навчання учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську мову. Але він навіть не був винесений на голосування в Раді.