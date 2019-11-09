Свято 9 листопада: всі прикмети, що сьогодні не можна робити

Свято 9 листопада (Колаж РБК-Україна)

9 листопада наші предки згадували про ченця Нестора Літописця

Яке сьогодні свято. 9 листопада 2019 року християни вшановують пам'ять Нестора Літописця, який був ченцем у Києво-Печерському монастирі. Святий написав такі праці, як "Житія святих князів Бориса і Гліба та Феодосія Печерського". Нестор вважається, за однією версією, упорядником, з іншого – автором "Повісті тимчасових років".

В цей день рекомендується закінчити всі справи і починання, в іншому випадку - все життя буде з невдачами і розчаруваннями.

9 листопада за народним календарем напередодні дня святої Параскеви, християнської великомучениці, яка жила в третьому столітті в Малій Азії. У цей день у давнину було прийнято давати обіцянки виконати якусь роботу або зробити який-небудь потрібну справу.

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Нестор Літописець похований у Києво-Печерській лаврі (Фото: ruvera.ru)

Всі прикмети цього дня

Якщо сніг випав на сиру землю, буде багато пролісків і рання весна

Якщо птахи в'ють гнізда - буде лихо.

Якщо коза дорогу перебігла - чекай приємних гостей.

Якщо протягом декількох днів сильний вітер дме в одному напрямку, то будуть опади.

Якщо на деревах іній, то незабаром буде мороз.

Вранці туман – до відлиги.

Що не можна робити в цей день

Не можна починати щось нове, не закінчивши старі справи.