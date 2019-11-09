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Праздник 9 ноября: все приметы, что сегодня нельзя делать

STYLERЖизнь    09.11.2019 - 07:02
Праздник 9 ноября: все приметы, что сегодня нельзя делать
Праздник 9 ноября (Коллаж РБК-Украина)

9 ноября наши предки вспоминали о монахе Несторе Летописце

Какой сегодня праздник. 9 ноября 2019 года христиане почитают память Нестора Летописца, который был монахом в Киево-Печерском монастыре. Святой написал такие труды, как "Жития святых князей Бориса и Глеба и Феодосия Печерского". Нестор считается, по одной версии, составителем, по другой – автором "Повести временных лет".

В этот день рекомендуется закончить все дела и начинания, в противном случае - вся жизнь будет с неудачами и разочарованиями.

9 ноября по народному календарю канун дня святой Параскевы, христианской великомученицы, котоая жила в третьем веке в Малой Азии. В этот день в древности было принято давать обещания выполнить какую-либо работу или сделать какое-либо нужное дело.

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Праздник 9 ноября: все приметы, что сегодня нельзя делатьНестор Летописец погребен в Киево-Печерской лавре (Фото: ruvera.ru)

Все приметы этого дня

  • Если снег выпал на сырую землю, будет много подснежников и ранняя весна
  • Если птицы гнезда вьют - будет лихо.
  • Если коза дорогу перебежала - жди приятных гостей.
  • Если на протяжении нескольких дней сильный ветер дует в одном направлении, то будут осадки.
  • Если на деревьях иней, то скоро будет мороз.
  • Утром туман – к оттепели.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя начинать что-то новое, не закончив старые дела.

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