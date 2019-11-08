Свято 8 листопада: що не можна робити сьогодні, важливі прикмети

8 листопада 2019 року (фото: колаж РБК-Україна)

8 листопада 2019 року вшановують пам'ять великомученика Димитрія Солунського. Цей день називали Дмитрієв день

Яке сьогодні свято. 8 листопада 2019 року християни вшановують пам'ять великомученика Димитрія Солунського, який був сином римського проконсула у Фессалоніках. При цьому його батьки були таємними християнами.

Коли батько Димитрія помер, то він зайняв його місце і став проконсулом Фессалонікійскої області. Але він не влаштовував гоніння і страти християн, а почав відкрито просвіщати жителів міста. Він навчав їх християнській вірі і пояснював, що необхідно викорінювати язичницькі звичаї і припиняти поклонятися ідолам.

Коли імператор Галерій Максиміліан дізнався, що Димитрій є християнином, і доносив свою віру багатьом римським підданим, то розлютився і наказав його вбити.

Тіло святого великомученика Димитрія викинули на вулицю, але віруючі забрали його і поховали.

Великомученик Димитрій Солунський (фото з відкритих джерел)

Народні прикмети 8 листопада

Для людей Дмитрієв день означав закінчення сезону сватання. Тільки до 8 листопада дозволялося засилати сватів;

За прикметами в цей день вже сильно холодало і люди готувалися до зими;

Якщо на Дмитрієв день був мороз і багато снігу, то це означало, що зима буде холодною і сніжною;

Якщо зоря була багровою, то очікувалась вітряна погода, а холод означав, що скло на вікнах запітніє;

Люди говорили, що в ніч на 8 листопада нечисть краде з неба місяць, щоб видоїти його, як корову.

Що не можна робити в Дмитрієв день

В цей день людям не дозволялося працювати.

Сьогодні не можна забувати про покійних родичів. Їх поминають за столом і залишають на ніч воду й новий рушник. Це робиться щоб почила душа могла напитися або помитися.

В цей день обід необхідно подавати ввечері, оскільки душі покійних родичів приходять після того, як стемніє.