Ці квіти категорично не можна дарувати на 8 березня: накличете біду

Деякі подаровані на 8 березня квіти можуть викликати негативну реакцію у дівчат
8 березня 2020 року українці відсвяткують вже в неділю. Звичайно ж чоловіки захочуть порадувати своїх дружин, дівчат, дочок, матерів, сестер і колег подарунками та квітами. Але деякі квіти можуть не тільки вразити чи розчарувати, але і накликати біду на одержувача букета.
Червоні гвоздики
Більшість людей асоціюють червоні гвоздики з квітами, покладеними у підніжжя пам'ятника. А гострі пелюстки гвоздик вважаються ознакою агресії. Окрім того червона гвоздика історично має зловісний сенс - з нею асоціювалася кров, квітка могла накликати нещастя.
Букет, що ось-ось зав'яне
Краще жодного букета, ніж "втомлений". А жінкам у віці такі квіти не можна дарувати категорично - вони можуть неправильно зрозуміти ваш "натяк" на в'янення.
Штучні квіти
Такі букети, хоча і дуже красиві і практично вічні, краще підійдуть для похорону. Те ж стосується і засохлих квітів - якщо звісно ваша дівчина не збирає гербарії.
Яскраво-червоні квіти
Цей букет не можна дарувати молодій дівчині, якщо тільки ви не хочете показати цим жестом, що ви відчуваєте до неї сильну пристрасть. Червоні квіти - це зізнання в коханні.
Квіти, що сильно пахнуть
Дуже ароматні квіти можуть викликати головні болі. Крім того, слід подумати про наявність алергії у жінки.
Кактуси
Звичайно, якщо ваша жінка - цінитель сукулентів, такий презент їй може сподобатися. Але в більшості випадків кактус є ознакою агресивного ставлення до одержувача подарунка
Жовті квіти
Букет квітів такого кольору символізує розлуку і розставання. Дівчина, отримавши жовті троянди або тюльпани, може вирішити, що ви їй зрадили або хочете з нею порвати.
Наостанок зауважимо, що при виборі букета варто, перш за все орієнтуватися на звички і побажання жінки. Адже подарувавши "правильний букет" ви дасте зрозуміти, що вмієте чути і бачити вашу жінку.
Крім того можна символічно підібрати букет за знаком Зодіаку.
Раніше ми писали, які подарунки категорично не можна дарувати дівчатам в Міжнародний жіночий день.