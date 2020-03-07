8 березня в Україні: чи потрібне нам це свято

8 березня в Україні святкують Міжнародний жіночий день (колаж РБК-Україна)

Експерти висловилися з приводу того, чи потрібно забороняти святкування 8 березня в Україні

8 березня в Україні треба святкувати, чи ні? При тому, що абсолютна більшість українців проти скасування 8 березня, баталії з цього приводу точаться в нашій країні вже роками.

Так, ще у 2017 році тоді глава Інституту національної пам'яті, а сьогодні народний депутат Володимир В'ятрович заявив, що на державному рівні варто відзначати лише ті свята, які знаменують переломні або надзвичайно важливі для України події.

Перестати популяризувати "совкові рудименти" свого часу закликав і шоумен Сергій Притула. А "совковості" у нинішньому понятті 8 березня, до якого звикли українці, дуже багато. Адже саме у часи СРСР у цей день почали дарувати квіти та подарунки. Цей жест сьогодні вважається вкрай недоречним, оскільки, на думку багатьох, цей день повинен привернути увагу до гендерної нерівності.

То ж у якому вигляді 8 березня потрібне сьогодні українцям? Експерти висловилися з приводу святкування Міжнародного жіночого дня.

Глава громадської організації "Асоціація Політичних Наук" Дмитро Сінченко впевнений: 8 березня не повинно бути ані вихідного дня, ані квітів з подарунками.

"Цей формат святкування дістався нам у спадок від СРСР, коли про жінок прийнято було згадувати лише один день на рік, а про їх права, як і про права людини загалом - ніколи. 8 березня має повернути свій символізм Міжнародного дня боротьби за права жінок і стати звичайним робочим днем. Феміністичні та соціалістичні організації нехай проводять свої демонстрації чи інші заходи, якщо матимуть таке бажання, хто схоче - нехай святкує його вдома, відповідно до своїх уявлень, але це не має бути українським національним святом", - каже Дмитро.

Чому? Передусім тому, що святкування цього та інших свят радянської епохи утримує наш народ у руслі російсько-радянських наративів, даючи підстави для існування російських міфів про "один народ".

"Мова, свята, література, пісні - все це використовується ворогом як ефективна ідеологічна і інформаційна зброя, якою Росія намагається завоювати вплив на наші мізки. Опір у цій сфері робити значно важче, проте він значно ефективніший, ніж танки та гармати", - говорить Сінченко.

При цьому, альтернативою радянському жіночому дню може стати або День матері, або, що значно краще - День сім'ї. Таке свято могло би отримати той зміст, який сьогодні вкладається у "Свято весни і кохання", і дозволило б відійти від радянської традиції, впевнений активіст.

8 березня має стати днем боротьби з насильством, зневагою та патріархальною системою пригноблення жінок, говорить представниця Коаліції з протидії дискримінації в Україні Олена Шевченко.

"8 березня - це день боротьби жінок за свої права, а не комуністичне свято. Саме при комунізмі його було спотворено до свята "жіночності, ніжності та краси". Тоталітарна система прагнула позбавити цей день войовничості та перетворити на квіти та весну. Саме ж 8 березня - це феміністична боротьба за права жінок та проти сексизму щодо жінок. Жінки по всьому світу виходять на марші та акції, аби показати солідарний спротив патріархальній системі, де жінка вважається не рівною чоловікові", - резюмувала Олена.

Нагадаємо, що українці назвали найпопулярніші подарунки до 8 березня.