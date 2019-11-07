Свято 7 листопада: що не можна робити в цей день, всі прикмети

7 листопада 2019 року вшановують пам'ять ченця Мартирія
Яке сьогодні свято. 7 листопада 2019 року християни церкви вшановують пам'ять ченця Печерського монастиря Мартирія, який зберігав строгий піст і був поставлений у диякони. У нього був дар творити чудеса. У 7-й пісні канону преподобним Дальніх печер згадується ім'я Мартирія.
Люди говорили, що 7 листопада навіть плаче природа дощем або снігом. В цей день шкодували всіх убогих, нещасних і скривджених.
Мартирій Печерський (фото: wikipedia.org)
Якщо зірки світили тьмяним світлом, то це означає, що день буде непогожий;
7 листопада завжди йде дощ або сніг;
Якщо у цей день встати вранці, запалити церковну свічку і попросити померлих родичів допомогти порадою, то вирішення проблеми прийде на наступний день.
В 1917 році в Росії відбулася Жовтнева революція.
У 1972 році в США відбулися президентські вибори. Перемогу здобув кандидат від Республіканської партії, чинний президент Річард Ніксон.
У 1987 році в Тунісі відбулася Жасминова революція. Бен Алі став президентом.
У 1990 році у Михайла Горбачова на святковій демонстрації стріляв слюсар Олександр Шмонів.