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Свято 7 листопада: що не можна робити в цей день, всі прикмети

STYLERЖиття    07.11.2019 - 06:03
Свято 7 листопада: що не можна робити в цей день, всі прикмети
7 листопада 2019 року (фото: колаж РБК-Україна)

7 листопада 2019 року вшановують пам'ять ченця Мартирія

Яке сьогодні свято. 7 листопада 2019 року християни церкви вшановують пам'ять ченця Печерського монастиря Мартирія, який зберігав строгий піст і був поставлений у диякони. У нього був дар творити чудеса. У 7-й пісні канону преподобним Дальніх печер згадується ім'я Мартирія.

Люди говорили, що 7 листопада навіть плаче природа дощем або снігом. В цей день шкодували всіх убогих, нещасних і скривджених.

Свято 7 листопада: що не можна робити в цей день, всі прикмети

Мартирій Печерський (фото: wikipedia.org)

Народні прикмети 7 листопада

Якщо зірки світили тьмяним світлом, то це означає, що день буде непогожий;

7 листопада завжди йде дощ або сніг;

Якщо у цей день встати вранці, запалити церковну свічку і попросити померлих родичів допомогти порадою, то вирішення проблеми прийде на наступний день.

Що не можна робити в цей день

  • Сьогодні не можна їсти хліб через те, що існує прикмета, що рік буде без хліба;
  • Жінкам не можна плакати в подушку 7 листопада, тому що вважається, що перо пам'ятає всі сльози і це означає, що неприємності збережуться на тривалий час. А якщо інший ляже на подушку, то всі біди перейдуть до нього;
  • Їжу після поминок не можна залишати собі. Її необхідно роздати нужденним і попросити, щоб вони помолилися за померлих.

Важливі події в Україні і світі 7 листопада

В 1917 році в Росії відбулася Жовтнева революція.

У 1972 році в США відбулися президентські вибори. Перемогу здобув кандидат від Республіканської партії, чинний президент Річард Ніксон.

У 1987 році в Тунісі відбулася Жасминова революція. Бен Алі став президентом.

У 1990 році у Михайла Горбачова на святковій демонстрації стріляв слюсар Олександр Шмонів.

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