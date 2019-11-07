ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Праздник 7 ноября: что нельзя делать в этот день, все приметы

STYLERЖизнь    07.11.2019 - 06:03
Праздник 7 ноября: что нельзя делать в этот день, все приметы
7 ноября 2019 года (фото: коллаж РБК-Украина)

7 ноября 2019 года почитают память монаха Мартирия

Какой сегодня праздник. 7 ноября 2019 года христиане в церкви чтят память монаха Печерского монастыря Мартирия, который соблюдал строгий пост и был поставлен в диаконы. У него был дар творить чудеса. В 7-й песни канона преподобным Дальних пещер упоминается имя Мартирия.

Люди говорили, что 7 ноября даже плачет природа дождем или снегом. В этот день жалели всех убогих, несчастных и обиженных.

Праздник 7 ноября: что нельзя делать в этот день, все приметы

Мартирий Печерский (фото: wikipedia.org)

Народные приметы 7 ноября

Если звезды светили тусклым светом, то это означает, что день будет ненастный;

7 ноября всегда идет дождь или снег;

Если в этот день встать утром, зажечь церковную свечу и попросить умерших родственников помочь советом, то решение проблемы придет на следующий день.

Что нельзя делать в этот день

  • Сегодня нельзя есть хлеб из-за того, что существует примета, что год будет без хлеба;
  • Женщинам нельзя плакать в подушку 7 ноября, потому что считается, что перо помнит все слезы и это означает, что неприятности сохранятся на длительное время. А если другой ляжет на подушку, то все беды перейдут к нему;
  • Еду после поминок нельзя оставлять себе. Ее необходимо раздать нуждающимся и попросить, чтобы они помолились за умерших.

Важные события в Украине и мире 7 ноября

В 1917 году в России произошла Октябрьская революция.

В 1972 году в США прошли президентские выборы. Победу одержал кандидат от Республиканской партии, действующий президент Ричард Никсон.

В 1987 году в Тунисе состоялась Жасминовая революция. Бен Али стал президентом.

В 1990 году в Михаила Горбачева на праздничной демонстрации стрелял слесарь Александр Шмонов.

Праздник 6 ноября: что сегодня нельзя делать, важные приметы Новый год 2020: какой будет главная елка Украины
Новости Украины Праздники
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь