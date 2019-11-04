ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

УЗ призначить на новорічні свята 35 додаткових поїздів

Новини » Економіка     04.11.2019 - 11:48
УЗ призначить на новорічні свята 35 додаткових поїздів
Фото: електричка (РБК-Україна)

За період свят "Укрзалізниця" перевезе майже півмільйона пасажирів

"Укрзалізниця" призначить 35 додаткових пасажирських поїздів далекого сполучення для перевезення пасажирів під час новорічних та різдвяних свят. Про це сказав голова компанії Євген Кравцов, повідомляє прес-служба УЗ.

Як зазначив Кравцов, в цілому "Укрзалізниця" планує за період свят збільшити обсяг пасажирських перевезень на декілька відсотків порівняно з минулим роком.

"Цілорічних поїздів та призначених додаткових вистачить, щоб перевезти майже півмільйона пасажирів, які подорожують залізницею під час зимових свят", - сказав він.

Він також додав, що "Укрзалізниця" продовжує працювати над питанням запуску нових міжнародних залізничних маршрутів. "Одним з головних питань є запуск з наступного року сполучення з Берліном", заявив Кравцов.

Нагадаємо, у серпні 2019 року голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов сказав, що компанії планує у наступному році повернути потяг Київ-Берлін.

Як повідомляло РБК-Україна, за 2018 рік "Укрзалізниця" підвищила тарифи на пасажирські перевезення двічі - на 12% у травні та 12% у жовтні.

Криклій спрогнозував терміни розподілу "Укрзалізниці" Кабмін відкличе своїх представників зі спостережної ради УЗ
Новини України УкрзалізницяпоездНовий рік
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся