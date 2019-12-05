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Свято 5 грудня: що заборонено робити сьогодні, всі прикмети

STYLERЖиття    05.12.2019 - 06:04
Свято 5 грудня: що заборонено робити сьогодні, всі прикмети
5 грудня - яке свято (Фото: колаж РБК-Україна)

5 грудня християни вшановують пам'ять святого Прокопія Кесарійського

Яке сьогодні свято. 5 грудня православні вшановують святого мученика Прокопія Кесарійського (Палестинського), який жив у III столітті та прославився даром зцілення і вигнання бісів з одержимих. В народі свято отримало назву Прокопій Читець і згідно з традиціями мало свої особливі правила, виконання яких зміцнювало здоров'я та закликало достаток.

У церковних переказах йдеться, що Прокопій народився в Єрусалимі, і після отримання відмінної освіти був поставлений читцем у церкві Кесарійській, пояснював віруючим Слово Боже та займався перекладом Священного Писання на сирійську мову.

Священнослужителя схопили за наказом намісника Палестини Флавіана. Прокопія змушували відректися від християнства і принести жертву язичницьким богам, і коли він відмовився, влаштували страту - мученика обезголовили.

Свято 5 грудня: що заборонено робити сьогодні, всі прикмети

Святий мученик Прокопій Кесарійський (Фото з відкритих джерел)

Мощі святого були поховані в склепі на вершині гори Злої Наради. Пізніше на цьому місці побудували церкву Прокопія Читця, яка збереглася донині.

Традиції та правила на свято:

Згідно народним традиціям, у Прокоп'єв День - коли встановлювалася постійна зимова погода - готували сани та розчищали від снігу дороги, щоб було легше дістатися ярмарків. Вірили, що дороги, прокладені в цю дату, будуть триматися до весни.

Зазвичай 5 грудня в снігу ставили спеціальні кілки з соломою або дрантям, щоб вони позначали шлях.

Суворо заборонялося лихословити в цей день і бажати іншим зла - вважалося, що весь негатив перейде на порушників ыз набагато більшою силою.

Свято 5 грудня: що заборонено робити сьогодні, всі прикмети

5 грудня в народі святкували Прокоп'єв День (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Господині на Прокопія Читця готували особливі настоянки із сильними лікувальними властивостями. Цей напій готували за допомогою трав ефілії, яку шукали під сніговим покривом в лісі. Вважалося, що якщо випити таку настоянку, то всі хвороби відступлять, горбатий випрямиться, а звичайна людина невисокого зросту зможе підрости.

Також по хатах подавали на стіл на святкові посиденьки смаженого баранчика або смажену рибу - такі страви також несли у сім'ю достаток і добробут, оберігали від можливого голоду в зимову пору.

Головні прикмети у Прокоп'єв День:

  • Якщо у цей день встановлюється тепла погода, то зима буде довга і сніжна;
  • Якщо у святковий день вовки близько підходять до сіл та будинків, то зима буде люта і "захопить" частину весни;
  • Якщо на Прокопія Читця морозна погода, значить скоро буде відлига й піде мокрий сніг.
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