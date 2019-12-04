Заморозить конкретно: синоптики дали невтішний прогноз погоди

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні готує неприємний сюрприз для жителів країни

Погода в Україні у четвер, 5 грудня, очікується холодна в більшості областей країни. Як повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, українців очікує кілька сухих і сонячних днів, однак нічні морози будуть достатньо сильними.

Синоптик розповіла, що над Україною розташувався чорноморський антициклон, який вигнав з країни мокрий сніг і приніс сонячну погоду.

"Над Атлантикою – Азорський антициклон, над Чорним морем – антициклон Sarena, на півночі Європи – потужний циклон Pedro з друзями, над Середземномор'ям – циклон Olaf. Згідно розхитування цих атмосферних явищ і спостерігаємо і прогнозуємо погоду в Європі. На півночі Європи – дощі, сніг та сильний вітер, на крайньому півдні – періодичні дощі та зливи, а велика частина континентальної Європи буде у антициклональній смузі високого атмосферного тиску", - розповіла Діденко.

Карта погоди

В Україні несприятливі погодні умови можуть бути тільки на сході країни, в інших регіонах – сухо.

"Україна буде перебувати під впливом чорноморського антициклону, тому 5-го грудня опади малоймовірні, хіба що хвіст вологого фронту черкне по Луганській та Харківській областях", - повідомила синоптик.

Вона зазначила, що нічна температура повітря буде нижчою, а денна очікується вище нуля.

"Температура повітря в четвер поки що істотно не зміниться: вночі -1 -5 градусів, на Заході до -7 -9 градусів, вдень в Україні передбачається +1 +5 градусів, на сході від 2 морозу до 2 градусів тепла", - уточнила Діденко.

Карта погоди

У Києві 5 грудня очікується суха погода, але з нічними морозами і невеликим південно-західним вітром.

"У Києві четвер буде сухим, вночі підмороженим, -1 -3 градуси, вдень очікується +2 +4 градуси. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. У найближчі дні опади в Україні не видно, нічні градуси особливо не зміняться, вдень злегка потеплішає", - резюмувала синоптик.