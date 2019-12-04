ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Заморозить конкретно: синоптики дали невтішний прогноз погоди

STYLERЖиття    04.12.2019 - 11:49
Заморозить конкретно: синоптики дали невтішний прогноз погоди
Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні готує неприємний сюрприз для жителів країни

Погода в Україні у четвер, 5 грудня, очікується холодна в більшості областей країни. Як повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, українців очікує кілька сухих і сонячних днів, однак нічні морози будуть достатньо сильними.

Синоптик розповіла, що над Україною розташувався чорноморський антициклон, який вигнав з країни мокрий сніг і приніс сонячну погоду.

"Над Атлантикою – Азорський антициклон, над Чорним морем – антициклон Sarena, на півночі Європи – потужний циклон Pedro з друзями, над Середземномор'ям – циклон Olaf. Згідно розхитування цих атмосферних явищ і спостерігаємо і прогнозуємо погоду в Європі. На півночі Європи – дощі, сніг та сильний вітер, на крайньому півдні – періодичні дощі та зливи, а велика частина континентальної Європи буде у антициклональній смузі високого атмосферного тиску", - розповіла Діденко.

Заморозить конкретно: синоптики дали невтішний прогноз погоди

Карта погоди

В Україні несприятливі погодні умови можуть бути тільки на сході країни, в інших регіонах – сухо.

"Україна буде перебувати під впливом чорноморського антициклону, тому 5-го грудня опади малоймовірні, хіба що хвіст вологого фронту черкне по Луганській та Харківській областях", - повідомила синоптик.

Вона зазначила, що нічна температура повітря буде нижчою, а денна очікується вище нуля.

"Температура повітря в четвер поки що істотно не зміниться: вночі -1 -5 градусів, на Заході до -7 -9 градусів, вдень в Україні передбачається +1 +5 градусів, на сході від 2 морозу до 2 градусів тепла", - уточнила Діденко.

Заморозить конкретно: синоптики дали невтішний прогноз погоди

Карта погоди

У Києві 5 грудня очікується суха погода, але з нічними морозами і невеликим південно-західним вітром.

"У Києві четвер буде сухим, вночі підмороженим, -1 -3 градуси, вдень очікується +2 +4 градуси. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. У найближчі дні опади в Україні не видно, нічні градуси особливо не зміняться, вдень злегка потеплішає", - резюмувала синоптик.

В Україні різко зміниться погода: синоптики назвали дату Погода тільки погіршуватиметься: синоптики зробили важливе попередження
Новини України ГідрометцентрНаталка ДиденкоПогода
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся