ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Астролог назвав головних везунчиків грудня: будете купатися в грошах

STYLERЖиття    02.12.2019 - 06:22
Астролог назвав головних везунчиків грудня: будете купатися в грошах
Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Які знаки Зодіаку в грудні 2019 зможуть розраховувати на фінансову удачу - в гороскопі від Павла Глоби

Гороскоп 2019 розповість про знаки Зодіаку, яким грудень принесе грошову удачу і шалене везіння. Відомий астролог Павло Глоба у своєму прогнозі назвав три представника зодіакальних сузір'їв, для яких закінчення 2019 року закладе міцний фінансовий фундамент на майбутнє.

Тельці

За словами фахівця, у грудні 2019 року представників цього знаку чекає прорив на роботі - підвищення по службі, перехід на більш високооплачуване місце, значна премія. Павло Глоба впевнений, якщо Тельці в цьому місяці куплять лотерейний квиток, у них хороші шанси буквально скупатися в грошах. Астролог рекомендує їм слухати свою інтуїцію - вона підкаже, що треба робити.

Астролог назвав головних везунчиків грудня: будете купатися в грошах

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Стрільці

На Стрільців у грудні буквально звалиться раптове багатство. Це може бути щедрий спонсор або спадок. Тим не менш, Павло Глоба рекомендує не шикувати і притримати гроші. Вони можуть гостро знадобитися в наступному році. Крім того, в грудні Стрільців може вразити стріла Амура, що стане для них абсолютною несподіванкою.

Водолії

Представники цього знака в грудні 2019 року переживуть найяскравіші миті у році, що минає. Павло Глоба впевнений, що початок зими принесе представникам цього знаку неймовірний сюрприз, пов'язаний з отриманням солідної грошової суми. У грудні Водолії сміливо можуть купувати лотерейний квиток, їм неодмінно пощастить. Не виключена і значна премія на роботі.

До речі, раніше астролог назвав знаки Зодіаку, яких у грудні чекають великі невдачі. Павло Глоба порадив, як з гідністю подолати чорну смугу.

Будьте обережні: знаки Зодіаку, яких чекає небезпека в 2020 році Доленосна зустріч: знаки Зодіаку, яким у грудні пощастить у коханні
Новини України гороскоп
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся