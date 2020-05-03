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Трійця в Україні у 2020 році: дата та традиції свята

STYLERЖиття    03.05.2020 - 10:10
Трійця в Україні у 2020 році: дата та традиції свята
Трійця в Україні у 2020 році (Колаж РБК-Україна)

На Трійцю в 2020 році українці отримають ще один додатковий вихідний

День Святої Трійці в Україні у 2020 році випадає на неділю, 7 червня. За законом України, наступного дня після цього свята також буде вихідним – це понеділок, 8 червня. Історія та традиції цього свята в Україні – читайте в матеріалі Styler.

Історія Дня Святої Трійці

Це одне з основних християнських свят, яке було встановлене на честь зішестя Святого Духа на апостолів і Діву Марію. Свята Трійця символізує собою єдність Святого Духа, Бога-Отця і Бога-сина.

Згідно з писанням, Святий Дух зійшов у вигляді вогненних язиків і вогонь символізував собою здатність і силу прощати гріхи, очищати, освячувати та зігрівати душу людини. В день сходження вогню в Єрусалимі було багато вірян, до яких апостоли вийшли та почали читати проповіді на різних мовах.

У кінці проповіді віряни почали запитувати апостолів про те, що їм належить зробити. На що апостол Петро відповів, що їм потрібно покаятися і хреститися для прощення гріхів в ім'я Ісуса Христа. Вважається, що саме в цей день душа людини може розквітати плодами чеснот під впливом Божої Благодаті.

Трійця відзначається щорічно, і її дата змінюється залежно від дати Великодня – на 50 день після Світлого Христового Воскресіння.

Традиції та звичаї на Трійцю

Головна відмінність Трійці – це зелений колір, який символізує все живе і вічне життя. В суботу, напередодні свята, в храмах проводять всенічне бдіння, а зранку – святкові літургії. Під час ранкової служби освячують воду, гілочки дерев та траву, якими потім прикрашають храми та будинки.

Гілочки та траву після свята засушують і зберігають протягом року, оскільки існує повір'я, що вони оберігають житло людини від негараздів і хвороб.

Перед святом в будинках обов'язково наводять порядки та готують святковий стіл. Після відвідування служби родина збирається за обіднім столом або відвідує рідних. Увечері організовують святкові гуляння на природі.

Також у цей день заведено відвідувати кладовища, і залишати частування на могилах покійних родичів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки свят українці відзначатимуть у травні 2020 року.

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