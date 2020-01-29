Свято 29 січня: що сьогодні категорично не можна робити, всі прикмети

29 січня вшановують апостола Петра (колаж РБК-Україна)

29 січня у православних - День поклоніння чесним веригам апостола Петра

Яке сьогодні свято. 29 січня християни поклоняються чесним веригам святого апостола Петра, одного з дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа, першого папи Римського.

Першоверховного святого апостола вважали покровителем домашньої худоби. В цей день у слов'ян було прийнято наглядати за тваринами і перевіряти, чи вистачає їм корму. Звідси походить народна назва свята 29 січня - Петро-Півкорм. Дата має певні традиції та заборони, пов'язані з деякими домашніми роботами.

Як свідчать церковні перекази, після арешту апостола Петра у 42 році за розпорядженням царя Ірода Агріппи за проповідь про Спасителя, його кинули до темниці й закували в ланцюги. Вночі, перед судом, з'явився янгол Господній і зняв залізні вериги, а потім вивів святого з місця ув'язнення.

Апостол Петро у в'язниці в Єрусалимі та пришестя янгола (Фото з відкритих джерел)

Через деякий час християни знайшли ці самі ланцюги та зберігали їх, як велику реліквію. Вериги апостола мали чудесну здатність зцілювати хворих від різних недуг. У V столітті їх перенесли з Єрусалиму до Константинополя, а частина ланцюга зберігається в Римі.

Вериги святого Петра в Римі (Фото: father-ingwar.livejournal.com)

Народні традиції та повір'я на Петра-півкорма

В цей день не можна ображати домашніх тварин і худобу, покровителем яких, як вважалося, є апостол.

Рибалкам варто бути уважними за озері та водоймах, адже у цей день починала ламатися крига.

Сьогодні краще не виносити сміття з хати, бо можна разом з ним і винести власне щастя.

Суворо заборонялося прати одяг на день Петра - це вважали за великий гріх.

Будь-які роботи з гострими та колючими предметами також потрапляли під "табу" - все, що нагадувало вовчі зуби (включаючи ножиці, гребінці, веретено, голки), могло прикликати сірих хижаків з лісу до вашої оселі або хліва.

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