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Праздник 29 января: что сегодня категорически нельзя делать, все приметы

STYLERЖизнь    29.01.2020 - 06:05
Праздник 29 января: что сегодня категорически нельзя делать, все приметы
29 января чествуют апостола Петра (коллаж РБК-Украина)

29 января у православных - День поклонения честным веригам апостола Петра

Какой сегодня праздник. 29 января христиане поклоняются честным веригам святого апостола Петра, одного из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа, первого папы Римского.

Первоверховного святого апостола считали покровителем домашней скотины. В этот день у славян было принято приглядывать за животными и проверять, хватает ли им корма. Отсюда появилось народное название праздника 29 января - Петр-полукорм. Дата имеет определенные традиции и запреты, связанные с некоторыми домашними работами.

Как гласят церковные предания, после ареста апостола Петра в 42 году по распоряжению царя Ирода Агриппы за проповедь о Спасителе, его бросили в темницу и заковали в цепи. Ночью, перед судом, явился ангел Господень и снял железные вериги, а затем вывел святого из места заточения.

Праздник 29 января: что сегодня категорически нельзя делать, все приметы

Апостол Петр в темнице в Иерусалиме и явление ангела (Фото из открытых источников)

Спустя некоторое время христиане нашли эти самые цепи и хранили их, как большую реликвию. Вериги апостола могли чудесным образом исцелять больных от различных недугов. В V веке их перенесли из Иерусалима в Константинополь, а часть цепи хранится в Риме.

Праздник 29 января: что сегодня категорически нельзя делать, все приметы

Вериги святого Петра в Риме (Фото: father-ingwar.livejournal.com)

Народные традиции и поверья на Петра-полукорма

  • В этот день нельзя обижать домашних животных и скотину, покровителем которых, как считалось, является апостол.
  • Рыбакам стоит быть внимательными за озере и водоемах, так как в этот день начинал ломаться лед.
  • Сегодня лучше не выносить мусор из дома, так как можно вместе с ним вынести и собственное счастье.
  • Строго запрещалось стирать одежду в день Петра - это считали большим грехом.
  • Любые работы с острыми и колющими предметами также попадали под "табу" - все, что напоминало волчьи зубы (включая ножницы, гребни, веретено, иглы), могло привлечь серых хищников из леса к вашему дому или хлеву.

Главные приметы 29 января

  • Если в этот день метет метель, то лето будет дождливым;
  • Если же в день Петра сильный мороз ударил, значит летом будет жара;
  • Когда ветер дует северный, то это сулило скорые морозы;
  • Если ночь накануне была лунная и в небе яркие звезды, то год обещает быть урожайным и счастливым;
  • Если солнце на закате становилось красного цвета - ждали морозные, но ясные дни.
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