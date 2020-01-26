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Секрет довголіття: названий спосіб продовжити життя на десять років

STYLERЖиття    26.01.2020 - 22:39
Секрет довголіття: названий спосіб продовжити життя на десять років
Чоловікові вимірюють тиск (фото: Уніан)

Вчені розповіли, яким чином можна продовжити життя на десять років

Продовжити життя на десять років можна завдяки регулярним фізичним вправам та здоровому харчуванню. Про це розповіли вчені Гарвардського університету та Амстердамського університету прикладних наук.

Для дослідження були взяті дані більше ста тисяч 50-літніх людей, які були здоровими. Далі за їх станом медики спостерігали протягом більше 20 років.

Вчені уважно стежили за тим, хто з учасників страждав серцево-судинним захворюванням, у кого з'явився рак або діабет другого типу, а також, в якому віці з'явилася хвороба і скільки в підсумку прожив учасник дослідження.

Завдяки цьому експерименту експерти визначили основні фактори ризику здоров'я, які включають у себе куріння, вживання помірної кількості алкоголю, нездорове харчування з великою кількістю жиру або цукру, низьку фізичну активність, і надмірну вагу.

Помірною дозою алкоголю в дослідженні називають 175 мілілітрів вина або 375 мілілітрів пива для жінок і 350 мілілітрів вина або 750 мілілітрів пива для чоловіків.

Через дані фактори вчені з'ясували, на скільки "здорових років" може розраховувати людина, якій виповнилося 50 років.

Жінки, у яких були такі корисні звички - правильне харчування, фізична активність, повна відмова від куріння і вживання алкоголю, а також підтримання нормальної ваги, - прожили в середньому 84,4 роки. А жінки, які не дотримувалися цих правил прожили 73,7 роки.

Чоловіки, які вели здоровий спосіб життя прожили в середньому 73,5 роки, проти 81,1 року, тих, хто не мав корисних звичок.

Нагадаємо, що медики назвали новий симптом, який сигналізує про серйозні захворювання. Експерти стверджують, що раптова непритомність може сигналізувати про те, що з серцем людини не все в порядку.

Раніше повідомлялося про те, що фахівці назвали всі ранні симптоми інфаркту міокарда. За даними американських вчених, серцевий напад може маскувати симптоми інших захворювань.

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