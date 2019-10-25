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Свято 25 жовтня: всі прикмети та повір'я, що не можна робити сьогодні

STYLERЖиття    25.10.2019 - 06:05
Свято 25 жовтня: всі прикмети та повір'я, що не можна робити сьогодні
25 жовтня свято Андрон Звіздар (Фото: колаж РБК-Україна)

День Андрона Звіздаря або Пров 25 жовтня наші пращури вважали невеселим святом через суворі заборони, порушення яких віщувало великі біди

Яке сьогодні свято. 25 жовтня християни вшановують пам'ять святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка, які постраждали за християнську віру в III столітті за імператорів Діоклетіана і Максиміана. У народі свято називали Пров або Андрон Звіздар, і на дату зазвичай судили по зірках про погоду і про майбутній урожай. В цей день існували особливі обряди і суворі заборони, які не можна було порушувати.

Згідно із церковними переказами, мученик Андронік був сином знатного ефеського громадянина, Тарах був римським воїном, уродженцем Клавдіополя в Сирії, а Прон - фракіянин з Пергії Памфілійської. Всіх трьох схопили в Тарсі Кілікійському в 304 році та піддали жорстоким катуванням, бо християни не бажали поклонитися і принести жертви язичницьким божкам. Святих кинули на розтерзання диким хижакам, однак звірі не чіпали нікого з них. Тоді мучеників закололи і розрубали мечами.

Свято 25 жовтня: всі прикмети та повір'я, що не можна робити сьогодні

Святі мученики Пров, Тарах та Андронік. Мініатюра Минология Василя II. Константинополь. 985 рік. Ватиканська бібліотека. Рим (Фото з відкритих джерел)

Традиції, повір'я та заборони:

Наші пращури на свято Андрон Звіздар зазвичай молили святого про здоров'я і довге життя - в народному сприйнятті падаюча зірка асоціювалася зі смертю та загибеллю.

Побутувала приказка, що Андрон здатний дістати небо жердиною та почерпнути совком зірки.

До півночі селяни стежили за небом і розглядали зірки, щоб вгадати, на яку чекати погоду. Яскраві віщували морози, тьмяні обіцяли відлигу, а миготливі говорили про швидку зміну погоди.

Свято 25 жовтня: всі прикмети та повір'я, що не можна робити сьогодні

На Андрона Звіздаря по зірках передбачали погоду (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Найсуворішою забороною в це свято вважався сміх та веселощі - забобонні вірили, що легковажних порушників чекало суворе покарання і муки.

Також не можна було на Пров або Андрона Звіздаря лаятися і сваритися, кривдити інших, інакше не буде ніякого щастя.

Свято 25 жовтня: всі прикмети та повір'я, що не можна робити сьогодні

Мученики Пров, Тарах та Андронік. Фреска церкви Благовіщення. Грачаніца. Косово. Сербія. 1318 рік (Фото: pravicon.com)

Коли приходили гості та стукали в двері, то заборонялося питати "хто там", бо разом з ними до хати може зайти біда. Не рідко господарі зав'язували стрічку на дверній ручці або хвіртці й промовляли заговор від нещастя.

У селах на Пров продовжували молотьбу, і на столах найчастішими стравами були каші (пшоняна, ячмінна), які приправляли салом або олією чи навіть варенням.

Свято 25 жовтня: всі прикмети та повір'я, що не можна робити сьогодні

Свято на честь святого мученика Андроніка в народі отримало назву Андрон Звіздар (Фото з відкритих джерел)

Головні прикмети в день Андрона Звіздаря:

  • Якщо зірки у свято мерехтять синім кольором, то скоро має випасти сніг;
  • Велика кількість зірок на нічному небі обіцяло багатий урожай гороху влітку;
  • Якщо в цей день вітер слабкий і пориви невеликі, то встановиться надовго похмура погода;
  • За напрямом вітру також дізнавалися, на яку погоду чекати: південний віщував тепло, а північний обіцяв холод.
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