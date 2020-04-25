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Свято 25 квітня: всі прикмети, головні табу цього дня

STYLERЖиття    25.04.2020 - 07:04
Свято 25 квітня: всі прикмети, головні табу цього дня
Свято 25 квітня (колаж РБК-Україна)

25 квітня святому Василю моляться для позбавлення від хвороб

Яке сьогодні свято. У православній церкві 25 квітня 2020 року вшановують пам'ять святого Василя, Сповідника, якого в народі прозвали в народі Парильником.

Василь проживав у VIII столітті і був відомий як єпископ міста Парії. Віряни часто до нього приходили і називали Василя справжнім "пастирем Христового стада". У той час, коли в суспільстві панувала іконоборча діяльність, Василь заступався за послідовників Христової віри, а також захищав ікони, хоча за наказом їх треба було знищити. Через це він зазнав велику кількість мук і переслідувань, пережив злидні і голод. 25 квітня Святому Василю моляться для позбавлення від хвороб, а також для додання сил і мужності.

У цей день іменини у Сергія, Давида, Івана, Василя, а також у Марії та Марфи.

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо в цей день іде дощ, то в перші дні травня буде також дощитиме
  • Якщо у цей день тепло – рік буде урожайним.
  • Сонце пригріває - буде гарний урожай.
  • Верба зацвіла – скоро буде тепло.
  • Сонячний день і холодний ранок – літо буде засушливим і неврожайним
  • Вода розливається вже другий раз, причому, набагато більше, ніж у перший – прикмета того, що пізній посів вродить добре
  • Верба 25 квітня распушилася – зимі кінець, і попереду тільки весняні дні.

Що не можна робити в цей день:

  • В цей день не можна лаятися і пити спиртне.

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