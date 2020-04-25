Праздник 25 апреля: все приметы, главные табу этого дня

Праздник 25 апреля (коллаж РБК-Украина)

25 апреля святому Василию молятся для избавления от болезней

Какой сегодня праздник. В православной церкви 25 апреля 2020 года чтят память святого Василия Исповедника, которого в народе прозвали в народе Парильщиком.

Василии проживал в VIII веке и был известен как епископ города Парии. Верующие часто к нему приходили и называли Василия настоящим "пастырем Христова стада". В то время, когда в обществе господствовала иконоборческая деятельность, Василий заступался за последователей Христовой веры, а также защищал иконы, хотя по приказу их нужно было уничтожить. Из-за этого он претерпел большое количество мучений и гонений, испытал нищету и голод. 25 апреля Святому Василию молятся для избавления от болезней, а также для придания сил и мужества.

В этот день именины у Сергея, Давида, Ивана, Василия, а также у Марии и Марфы.

Главные приметы этого дня:

Если в этот день идет дождь, то в первые дни мая будет также дождливо

Если в этот день тепло – год будет урожайным.

Солнце пригревает - будет хороший урожай.

Верба зацвела – скоро будет тепло.

Солнечный день и холодное утро – лето будет засушливым и неурожайным

Вода разливается уже второй раз, причем, намного больше, чем в первый – примета того, что поздний посев уродится хорошо

Ива 25 апреля распушилась – зиме конец, и впереди только весенние дни

Что нельзя делать в этот день:

В этот день нельзя ругаться и пить спиртное.

Как мы ранее писали, в мае украинцы получат рекордное количество выходных.