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Свято 20 листопада: всі прикмети, що не можна робити в цей день

STYLERЖиття    20.11.2019 - 06:04
Свято 20 листопада: всі прикмети, що не можна робити в цей день
20 листопада свято день Феодота Анкірського (Ілюстративне фото: pixabay.com)

20 листопада віруючі згадують святого мученика Феодота Анкірського

Яке сьогодні свято. 20 листопада православні вшановують святого мученика Феодота Анкірського, який жив у 2-й половині ІІІ - 1-й половині ІV століття і прославився своєю добротою, турботою про всіх християн та прийняв муки і смерть за віру. В народі свято отримало назву Зимородок або Федот, який вважався покровителем жіночого рукоділля та всіх вагітних.

Християнський подвижник і святитель Феодот не боявся відкрито проповідувати віру в Спасителя. Він був щедрим і відрізнявся особливою чуйністю, відвідував засуджених і викуповував їх з в'язниць, багатьох язичників навернув на християнство, ховав загиблих Після того, як Феодот дістав з моря тіла семи мучениць і здійснив поховання, на подвижника донесли владі і незабаром схопили. Не злякавшися жорстоких тортур і не побажавши відректися й поклонитися ідолам, він після катувань був обезголовлений.

Свято 20 листопада: всі прикмети, що не можна робити в цей день

Святий мученик Феодот Анкірський (Фото з відкритих джерел)

В народі на свято день Федота - коли вже встановлювалася морозна погода і водойми покривалися льодом - за традицією чоловіки виходили на риболовлю, а улов потім відносили господиням для приготування рибних страв.

Дата за повір'ями вважалася дуже вдалою для рукодільниць. Жінки бралися за прядіння і ткацтво, і вірили, що виготовлений в цей день одяг прослужить дуже довго, а також стане своєрідним оберегом для того, хто його носить.

Ще на Федота для вагітних побутували правила, згідно з якими потрібно протягом дня більше молитися і відганяти погані думки - тоді дитина народиться здоровою і матиме добру вдачу.

Байдикувати на свято жінкам в положенні заборонялося, інакше малюк виросте ледарем.

Якщо у жінки тривалий час не виходить зачати дитину, то день Федота вважали дуже вдалим для відповідних молитов, а також заговорів на вагітність.

Головні прикмети на день Федота:

Якщо 20 листопада пішов снігопад, значить навесні розійдуться річки;

Якщо у цей день снігопад почався вперше, то це обіцяло багатий урожай жита;

Ожеледь на день Федота означав, що морозна погода встановиться на тривалий час.

Якщо 20 листопада в небі дуже голосно кричать галки та гайвороння, значить незабаром повалить сильний снігопад.

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