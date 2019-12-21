Свято 21 грудня: що заборонено робити сьогодні, всі прикмети

21 грудня 2019 (фото: колаж РБК-Україна)

21 грудня християни вшановують пам'ять мучениці Анфіси Римської

Яке сьогодні свято. 21 грудня православні вшановують пам'ять мучениці Анфіси Римської, яка постраждала за свою віру в V столітті, коли на християн були організовані гоніння. Анфісу хрестив Амвросій Медіоланський, пам'ять якого віруючі шанують 20 грудня.

Одного разу дружина градоначальника запропонувала Анфісі прийняти аріанське хрещення, але так як воно вважало, що Бога та Ісуса не існує, то вона відмовилася від цього. За таку нахабність Анфісу спалили на багатті.

Анфіса Римська (фото з відкритих джерел)

У минулі часи 21 грудня дівчата займалися рукоділлям. При чому частіше всього вони це робили в самоті. В середині грудня вже було багато снігу і займатися рукоділлям можна було до настання вечора, тому що від снігу ставало світло.

Крім того, люди молилися Анфісі Римській, адже вона допомагає знайти в собі сили під час випробувань, вирішити конфліктні ситуації з керівництвом, та захистити будинок від нещасть.

Прикмети 21 грудня

Якщо у цей день на вулиці тихо і морозно, значить, зима буде м'якою і сніжної;

Якщо синиці шукають собі укриття, це означає, що буде заметіль;

Якщо мете завірюха, значить влітку буде багато дощів;

Якщо у цей день синиці цвірінькають з самого ранку, значить вночі вдарить мороз;

Якщо птахи ховаються під дахом, то буде заметіль.

Що не можна робити сьогодні

21 грудня не можна згадувати минуле, плакати і сумувати.

Сьогодні також намагайтеся ні з ким не сваритися і не конфліктувати, оскільки недоброзичливець може вас наврочити.