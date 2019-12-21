ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Свято 21 грудня: що заборонено робити сьогодні, всі прикмети

STYLERЖиття    21.12.2019 - 06:49
Свято 21 грудня: що заборонено робити сьогодні, всі прикмети
21 грудня 2019 (фото: колаж РБК-Україна)

21 грудня християни вшановують пам'ять мучениці Анфіси Римської

Яке сьогодні свято. 21 грудня православні вшановують пам'ять мучениці Анфіси Римської, яка постраждала за свою віру в V столітті, коли на християн були організовані гоніння. Анфісу хрестив Амвросій Медіоланський, пам'ять якого віруючі шанують 20 грудня.

Одного разу дружина градоначальника запропонувала Анфісі прийняти аріанське хрещення, але так як воно вважало, що Бога та Ісуса не існує, то вона відмовилася від цього. За таку нахабність Анфісу спалили на багатті.

Свято 21 грудня: що заборонено робити сьогодні, всі прикмети

Анфіса Римська (фото з відкритих джерел)

У минулі часи 21 грудня дівчата займалися рукоділлям. При чому частіше всього вони це робили в самоті. В середині грудня вже було багато снігу і займатися рукоділлям можна було до настання вечора, тому що від снігу ставало світло.

Крім того, люди молилися Анфісі Римській, адже вона допомагає знайти в собі сили під час випробувань, вирішити конфліктні ситуації з керівництвом, та захистити будинок від нещасть.

Прикмети 21 грудня

  • Якщо у цей день на вулиці тихо і морозно, значить, зима буде м'якою і сніжної;
  • Якщо синиці шукають собі укриття, це означає, що буде заметіль;
  • Якщо мете завірюха, значить влітку буде багато дощів;
  • Якщо у цей день синиці цвірінькають з самого ранку, значить вночі вдарить мороз;
  • Якщо птахи ховаються під дахом, то буде заметіль.

Що не можна робити сьогодні

21 грудня не можна згадувати минуле, плакати і сумувати.

Сьогодні також намагайтеся ні з ким не сваритися і не конфліктувати, оскільки недоброзичливець може вас наврочити.

Нацполіція і ДСНС переходять на посилений режим на час свят Українців наступного тижня очікує додатковий вихідний день
Новини України Праздники
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся