Погода на Новий рік: синоптики зробили важливе попередження

Погода в Україні на Новий рік (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні на Новий рік принесе різке похолодання і сніг

Погода в Україні в новорічну ніч приготувала сюрприз для жителів більшості регіонів. За попередніми прогнозами синоптиків, новорічна ніч повинна була бути теплою і сухою. Проте останні дані вказують на те, що 31 грудня майже у всіх регіонах України буде холодно. Крім того, напередодні свят у більшості регіонів країни вдарить сильний мороз.

Як розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, новорічна ніч у Києві буде холодною, -2 -4 градуси. Опади не прогнозуються, але можливо, буде ожеледиця.

"Основні опади передбачаються в найближчі дні – неділя, понеділок, вівторок – дощі. Сніжок потім можливий, але невеликий, 29 грудня", - повідомила вона.

Погода в Києві на Новий рік

Народні синоптики прогнозують снігопади в кінці грудня і обіцяють, що в новорічну ніч буде морозно, а сніг не розтане.

"У грудні буде два періоди хороших снігопадів, з 22 по 24, і з 27 по 29 грудня. Сніг не розтане до Нового року, а перед святом вночі стовпчики термометрів показуватимуть 4-6 градусів морозу, не більше", - розповів Леонід Горбань.

Інформери погоди показують, що напередодні Нового року в Україну прийде сильне похолодання і останні дні 2019 року будуть морозними.

На півночі країни нічна температура повітря опуститься до -8 -9 градусів, вдень від -6 30 грудня, до +1 градуса 1 і 2 січня. Також очікується мокрий сніг 1 січня.

Погода на півночі України

У східних областях нічна температура 30 і 31 грудня опуститься до -10 -13 градусів, але 1 січня знову підніметься до 0 градусів. У перші дні нового року там пройде сніг, а також мокрий сніг з дощем.

Погода на сході України

На заході температура до -13 градусів впаде 29 грудня, але вже у новорічну ніч синоптики прогнозують -2 -3 градуси. Невеликий сніг варто очікувати не раніше 1-2 січня.

Погода на заході України

На півдні похолодає 30 грудня до -4 -7 градусів, але вже 1 січня знову потеплішає до +4 градусів. Снігу на новорічні свята жителям південних областей не обіцяють.

Погода на півдні України

У Києві сильний сніг пройде 29 грудня, а температура повітря опуститься до -6 -9 градусів. 31 грудня буде хмарно, нічні морози зміняться потеплінням, очікується мокрий сніг. 1 січня 0 -1 градус, сніг з дощем.

Погода у Києві