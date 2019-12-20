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Свято 20 грудня: що сьогодні не можна робити, всі прикмети

STYLERЖиття    20.12.2019 - 06:04
Свято 20 грудня: що сьогодні не можна робити, всі прикмети
20 грудня - яке свято (Фото: колаж РБК-Україна)

20 грудня християни вшановують святого Амвросія Медіоланського

Яке сьогодні свято. 20 грудня християни східного та західного обрядів вшановують пам'ять святого Амвросія Медіоланського, єпископа Міланського і проповідника, який жив у IV столітті та прославився своєю боротьбою проти язичництва й аріанської єресі, реформами і богословськими працями, даром воскрешати мертвих.

В народі свято відоме як Амвросій і в цей день наші пращури дотримувалися кількох важливих правил, щоб привернути удачу та зберегти міцне здоров'я на всю зиму.

Як свідчать перекази, Амвросій до церковної діяльності був адвокатом і консуляром провінції Емілія-Лігурія із центром у Медіолані (італійський Мілан). У 374 році під час виборів єпископа в соборі в розпал суперечок в храмі раптово пролунав дитячий голос, який назвав Амвросія новим архієреєм. Присутні прийняли це як знамення й одноголосно обрали його в єпископи, хоча чиновник навіть не був хрещений до того часу.

Після обрання Амвроси пожертвував Церкві все своє майно і до кінця життя дотримувався обітниці некористолюбства.

Як єпископ Амвросій рішуче виступав за посилення церкви над державною владою і протистояв репресіям прихильника аріанства імператора Валентиніана II. Потім він не допустив до причастя імператора Феодосія, який дозволив готам зі своєї армії жорстоко придушити міське повстання у Фессалоніках, поки той не покаявся публічно. Після цього імператор своїми указами поставив язичництво поза законом.

Так, величезний авторитет Амвросія впливав на політику Римської імперії та створив значимий прецедент у відносинах держави і церкви.

Свято 20 грудня: що сьогодні не можна робити, всі прикмети

Святий Амвросій Медіоланський (Фото з відкритих джерел)

До кінця життя єпископ Амвросій користувався всенародною любов'ю. Легенди розповідають про численні чудеса, які здійснив проповідник. Згідно з однією з них, у Флоренції святий воскресив померлого хлопчика.

Традиції та заборони у День Амвросія:

На Амвросія наші пращури вірили, що якщо вся сім'я 20 грудня збереться разом за вечерею - але страви на стіл ставили з урахуванням різдвяного посту - то обов'язково рідня вбереже себе від сварок в наступному році.

20 грудня вважався невдалим днем для важкої роботи, жінкам заборонялося шити, в'язати і прати білизну, бо це обіцяло нещастя і навіть хвороби.

Ще одне табу стосувалося молодих дівчат - сьогодні не можна розчісувати волосся і мити голову.

Також вірили, що гучні співи та гуляння в День Амвросія можуть накликати нещастя в найближчому майбутньому, але якщо утриматися від веселощів до кінця дня, то всю зиму будете здоровими.

Головні прикмети 20 грудня:

  • Якщо в День Амвросія йде щільний снігопад або мокрий сніг, то літо буде дощовим;
  • Якщо ж день ясний і без опадів, значить в літню пору також буде сухо;
  • Коли 20 грудня сонце закриває серпанок, то це обіцяло швидку пургу і негоду;
  • Якщо сьогодні сонце приховують хмари, значить чекай на сильний снігопад.
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