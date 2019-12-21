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Праздник 21 декабря: что запрещено делать сегодня, все приметы

STYLERЖизнь    21.12.2019 - 06:49
Праздник 21 декабря: что запрещено делать сегодня, все приметы
21 декабря 2019 (фото: коллаж РБК-Украина)

21 декабря христиане чтят память мученицы Анфисы Римской

Какой сегодня праздник. 21 декабря православные почитают память мученицы Анфисы Римской, которая пострадала за свою веру в V веке, когда на христиан были организованы гонения. Анфису крестил Амвросий Медиоланский, память которого верующие почитают 20 декабря.

Однажды жена градоначальника предложила Анфисе принять арианское крещение, но так как оно считало, что Бога и Иисуса не существует, то она отказалась от этого. За такую наглость Анфису сожгли на костре.

Праздник 21 декабря: что запрещено делать сегодня, все приметы

Анфиса Римская (фото из открытых источников)

В былые времена 21 декабря девушки занимались рукоделием. При чем чаще всего они это делали в одиночестве. В середине декабря обычно уже было много снега и заниматься рукоделием можно было до наступления вечера, потому что от снега становилось светло.

Кроме того, в этот люди молились Анфисе Римской, ведь она помогает найти в себе силы во время испытаний, решить конфликтные ситуации с руководством, и защитить дом от бедствий.

Приметы 21 декабря

  • Если в этот день на улице тихо и морозно, значит зима будет мягкой и снежной;
  • Если синицы ищут себе укрытие, это означает, что будет метель;
  • Если метет вьюга, значит летом будет много дождей;
  • Если в этот день синицы чирикают с самого утра, значит ночью ударит мороз;
  • Если птицы прячутся под крышей, то будет метель.

Что нельзя делать сегодня

21 декабря нельзя вспоминать прошлое, плакать и грустить.

Сегодня также старайтесь ни с кем не ссориться и не конфликтовать, поскольку недоброжелатель может вас сглазить.

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