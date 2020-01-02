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Свято 2 січня: що не можна робити в цей день, всі прикмети

STYLERЖиття    02.01.2020 - 07:02
Свято 2 січня: що не можна робити в цей день, всі прикмети
2 січня 2020 року (фото: колаж РБК-Україна)

2 січня православні вшановують пам'ять священномученика Ігнатія Богоносця а також святого Іоанна Кронштадського

Яке сьогодні свято. 2 січня християни вшановують пам'ять священномученика Ігнатія Богоносця, який жив у I-II століттях при імператорі Траяні. В ті часи його вчителем був Іван Богослов. Також віруючі вшановують пам'ять православного святого Іоанна Кронштадського, який жив у XIX столітті.

За народними переказами Ігнатія називали Богоносцем через те, що коли він був маленьким, то сам Ісус Христос носив його на руках. У Ігнатія був дар зцілювати хворих людей.

Коли відбувалися Траянські гоніння християн, то Ігнатія заарештували і відправили з Антіохії в Рим. Там над ним вчинили страшну кару. Ігнатія кинули на поталу голодним левам.

В цей день у церквах відбувалися молебні на охорону будинку. Люди прибирали свої житла. Крім того, церква закликала здійснити хресний хід з іконою навколо будинку, щоб захистити його і родину від нещасть і голоду.

Цей день також вважався "яблучним днем". Люди очищали яблуні від інею і снігу. Це робилося для того, щоб урожай був багатим.

Свято 2 січня: що не можна робити в цей день, всі прикмети

Ігнатій Богоносець (фото з відкритих джерел)

Народні прикмети 2 січня

  • Якщо на деревах іній, значить погода буде ясною;
  • Якщо на небі видно зірки, це означає, що протягом усього року буде багатий урожай;
  • Якщо на дворі голосно щебечуть синиці, значить будуть довгі холодні дні.
  • Люди вірили, що погода 2 січня відображає місяць серпень. Якщо надворі сльота і хурделиця, значить останній місяць літа буде холодним і дощовим, а якщо мороз і ясний день, значить серпень буде спекотним і сонячним.

Що не можна робити 2 січня

В цей день в свій дім не можна впускати старих, немічних та убогих людей, інакше після їх візиту в будинку почнуться хвороби і прийде бідність.

Також 2 січня не можна нічого позичати сусідам, оскільки можна віддати своє щастя.

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