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Свято 16 жовтня: всі прикмети і заборони в цей день

STYLERЖиття    16.10.2019 - 06:05
Свято 16 жовтня: всі прикмети і заборони в цей день
16 жовтня День Діонісія (Колаж РБК-Україна)

В цей день радять дуже сильно берегтися від зглазу

Яке сьогодні свято. 16 жовтня православні вшановують пам'ять священномученика Діонісія Ареопагіта. Преподобний Діонісій, затворник Печерський, на прізвисько Щепа, мав сан пресвітера. У 1463 році під час пасхальної утрені Діонісій обходив з кадінням мощі святих угодників в Антонієвої печери. Коли преподобний вигукнув: "Святі отці і братіє! Христос воскрес!", як грім, пролунала відповідь від святих мощей: "Воістину воскрес!" З того дня преподобний Діонісій пішов у затвор і після багатьох праць відійшов до Господа.

Свято 16 жовтня: всі прикмети і заборони в цей деньДіонісій Позимний (vsyamagik.ru)

Прикмети цього дня

  • Низькі темні хмари віщують холод, а можливо, і снігопад.
  • Галки збираються зграями і кричать — буде ясна погода.
  • Горобці перелітають зграйками з місця на місце — перед негодою.
  • Якщо миші риють нори на південну сторону — зима буде холодною.
  • На Діонісія зазвичай чекали першого морозу. Якщо цей день видався теплим, то раніше Артем'єва дня (2 листопада) мороз не вдарить.
  • Якщо в зайцях багато жиру, зима буде довга й студена.

Що категорично не можна робити в цей день

В цей день радять берегтися від зглазу, побоюватися шабашу нечистої сили. З цього дня ходять по землі осінні лихоманки, хитаються по білому світу, мучаться самі і людей мучать. Варто берегтися від хвороб, інакше вони можуть перерости в хронічні.

Проти зглазу і будь-якого іншого наговору наші предки використовували цибулю, часник, редьку і сіль.

Говорили, що сіль і редька виїдають всі злі слова, написані на папері, а запах часнику і цибулі лякає нечисту силу.

До речі, людині, яка народилася 16 жовтня, дано знання трав і мистецтво цілительства. В якості талісмана їй слід носити гранат.

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