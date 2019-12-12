Свято 12 грудня: всі прикмети, що не можна робити сьогодні

12 грудня - яке свято (Фото: колаж РБК-Україна)

11 грудня православні відзначають День мученика Парамона і з ним 370 мучеників

Яке сьогодні свято. 12 грудня християни вшановують пам'ять святого мученика Парамона і з ним 370 мучеників, які жили в III столітті при імператорі Декії та постраждали за Віру. В народі свято також відоме під назвою Калита, і пов'язане з кумедною традицією - в цей день хлопці знімали ворота з хати дівчини, яка подобається, і на таке баловство не прийнято було ображатися.

Втім, вже у пізній вечір і ближче до півночі починалися дівочі ворожіння на Андрія, який відзначали 13 грудня. А ось День Парамона вважався святом хлопців.

Як свідчать церковні перекази, святий мученик Парамон у 250 році відмовився приносити жертви поганським ідолам і заступився за християн, яких збиралися стратити. Він відкрито засудив жорстокість місцевого правителя князя Аквілина, за що після жорстоких тортур був страчений разом з іншими заарештованими 370 мучениками.

Святий мученик Парамон (Фото з відкритих джерел)

Згідно з народними традиціями, на Парамона можна було передбачити погоду на всю зиму.

Побутувало повір'я, що якщо у цей день встати рано вранці, розтопити піч і поснідати кашею, то жодні хвороби в холодну пору року не будуть страшні.

Вірили, що 11 грудня потрібно скинути сніг з даху і взагалі зробити прибирання, при цьому суворо заборонялося використовувати різні віники - інакше можна було вимести добробут з хати.

Для того, щоб привернути удачу та достаток, люди позичали щось у сусідів (хліб, глечик, сіль, тютюн тощо).

Головні прикмети 12 грудня: