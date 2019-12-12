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Праздник 12 декабря: все приметы, что нельзя делать сегодня

STYLERЖизнь    12.12.2019 - 06:05
Праздник 12 декабря: все приметы, что нельзя делать сегодня
12 декабря - какой праздник (Фото: коллаж РБК-Украина)

11 декабря православные отмечают День мученика Парамона и с ним 370 мучеников

Какой сегодня праздник. 12 декабря христиане чтят память святого мученика Парамона и с ним 370 мучеников, которые жили в III веке при императоре Декии и пострадали за Веру. В народе праздник также известен под названием Калита, и связан с забавной традицией - в этот день парни снимали ворота с дома понравившейся девушки, и на такое баловство не принято было обижаться.

Впрочем, уже к позднему вечеру и ближе к полуночи начинались девичьи гадания на Андрея, который отмечали 13 декабря. А вот День Парамона считался праздником парней.

Как гласят церковные предания, святой мученик Парамон в 250 году отказался приносить жертвы языческим идолам и заступился за христиан, которых собирались казнить. Он открыто осудил жестокость местного правителя князя Аквилина, за что после жестоких пыток был обезглавлен вместе с остальными арестованными 370 мучениками.

Праздник 12 декабря: все приметы, что нельзя делать сегодня

Святой мученик Парамон (Фото из открытых источников)

Согласно народным традициям, на Парамона можно было предсказать погоду на всю зиму.

Бытовало поверье, что если в этот день встать рано утром, растопить печь и позавтракать кашей, то никакие болезни в холодную пору года не будут страшны.

Верили, что 11 декабря нужно сбросить снег с крыши и вообще сделать уборку, при этом строго запрещалось использовать разные веники - иначе можно было вымести богатство из дома.

Для того, чтобы привлечь удачу и достаток, люди одалживали что-нибуть у соседей (хлеб, кувшин, соль, табак и прочее).

Главные приметы 12 декабря:

  • Если на Парамона пошел снег, то скоро жди метель;
  • Если же снега нет до сих пор, что на 19 декабря - День Николая Чудотворца - придут крепкие морозы;
  • В небе если заря багрового цвета показалась рано утром, то вскоре задуют сильные ветры;
  • Если же в небе заря красная, то несколько дней будет ясно и не холодно.
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