Праздник 12 декабря: все приметы, что нельзя делать сегодня

12 декабря - какой праздник (Фото: коллаж РБК-Украина)

11 декабря православные отмечают День мученика Парамона и с ним 370 мучеников

Какой сегодня праздник. 12 декабря христиане чтят память святого мученика Парамона и с ним 370 мучеников, которые жили в III веке при императоре Декии и пострадали за Веру. В народе праздник также известен под названием Калита, и связан с забавной традицией - в этот день парни снимали ворота с дома понравившейся девушки, и на такое баловство не принято было обижаться.

Впрочем, уже к позднему вечеру и ближе к полуночи начинались девичьи гадания на Андрея, который отмечали 13 декабря. А вот День Парамона считался праздником парней.

Как гласят церковные предания, святой мученик Парамон в 250 году отказался приносить жертвы языческим идолам и заступился за христиан, которых собирались казнить. Он открыто осудил жестокость местного правителя князя Аквилина, за что после жестоких пыток был обезглавлен вместе с остальными арестованными 370 мучениками.

Святой мученик Парамон (Фото из открытых источников)

Согласно народным традициям, на Парамона можно было предсказать погоду на всю зиму.

Бытовало поверье, что если в этот день встать рано утром, растопить печь и позавтракать кашей, то никакие болезни в холодную пору года не будут страшны.

Верили, что 11 декабря нужно сбросить снег с крыши и вообще сделать уборку, при этом строго запрещалось использовать разные веники - иначе можно было вымести богатство из дома.

Для того, чтобы привлечь удачу и достаток, люди одалживали что-нибуть у соседей (хлеб, кувшин, соль, табак и прочее).

Главные приметы 12 декабря: