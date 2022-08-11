Свято 11 серпня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати з днем ангела
11 серпня православні віруючі вшановують пам'ять преподобного Калинника Кілікійського.
Що можна робити, а що ні, ніж день особливий і у кого іменини - у матеріалі Styler.
Святий все своє життя присвятив християнській вірі, і не відрікся від неї навіть під загрозою смерті. Святий прийняв мученицьку смерть від рук язичників.
Наші предки цей день присвятили не тільки святому, а й корисної ягоді Калині, яка так співзвучна з ім'ям праведника. Гіркий смак ягоди став символізувати долю дівчини, яку змусили вийти заміж.
У Калінін день господині варять з калини два напої-компот і кисіль. Крім того, ягоду перетирали і готували з неї мармелад, додаючи в нього яблучне пюре.
Селяни в цей день молилися преподобному Каліінніку з проханням зберегти урожай. У народі також говорили, що людина, яка знайде кущ малини, може загадати бажання і попросити у рослини хорошого життя.
Головні прикмети цього дня
- Овес позеленів - це до гарних новин.
Часті зірниці в небі - буде хороший урожай зернових.
- Багато горіхів і ягід зібрав - чекай холодну зиму.
- Мало грибів - чекай холодну і сніжну зиму.
- Той, хто з'явиться на світ в цей день, буде щасливим і щасливим людиною.
- Якщо ви вмилися соком калини з ранку - будете красивою і білошкірою до самого весілля.
Що не можна робити в цей день
- Не можна в цей день працювати.
- Слід відмовитися від прибирання і прання в будинку.
- Представниці слабкої статі не повинні сьогодні в'язати і шити.
- Забороняється лаятися і конфліктувати з ким-небудь.
День ангела 11 серпня відзначають чоловіки з іменами Олександр, Олексій, Анатолій, Веніамін, Костянтин, Кузьма, Михайло, Микола, Остап, Роман, Серафим. Також Сьогодні День ангела святкують жінки з ім'ям Серафима.
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