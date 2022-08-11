Праздник 11 августа: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить с днем ангела

Что можно делать, а что нет, чем день особенный и у кого именины - в материале Styler.

Святой всю свою жизнь посвятил христианской вере, и не отрекся от нее даже под угрозой смерти. Святой принял мученическую смерть от рук язычников.

Наши предки этот день посвятили не только святому, но и полезной ягоде калине, которая так созвучна с именем праведника. Горький вкус ягоды стал символизировать судьбу девушки, которую заставили выйти замуж.

В Калинин день хозяйки варят из калины два напитка – компот и кисель. Кроме того, ягоду перетирали и готовили из нее мармелад, добавляя в него яблочное пюре.

Селяне в этот день молились преподобному Калииннику с просьбой сохранить урожай. В народе также говорили, что человек, который найдет куст малины, может загадать желание и попросить у растения хорошей жизни.

Главные приметы этого дня

Овес позеленел - это к хорошим новостям.

Частые зарницы в небе - будет хороший урожай зерновых.

Частые зарницы в небе - будет хороший урожай зерновых. Много орехов и ягод собрал - жди холодную зиму.

Мало грибов - жди холодную и снежную зиму.

Тот, кто появится на свет в этот день, будет счастливым и удачливым человеком.

Если вы умылись соком калины с утра - будете красивой и белокожей до самой свадьбы.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя в этот день работать.

Следует отказаться от уборки и стирки в доме.

Представительницы слабого пола не должны сегодня вязать и шить.

Запрещается ругаться и конфликтовать с кем-либо.

День ангела 11 августа отмечают мужчины с именами Александр, Алексей, Анатолий, Вениамин, Константин, Кузьма, Михаил, Николай, Остап, Роман, Серафим. Также сегодня день ангела празднуют женщины с именем Серафима.