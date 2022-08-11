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Праздник 11 августа: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить с днем ангела

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Четверг 11 августа 2022 06:01
Праздник 11 августа: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить с днем ангела Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

11 августа православные верующие чтут память преподобного Калинника Киликийского.

Что можно делать, а что нет, чем день особенный и у кого именины - в материале Styler.

Святой всю свою жизнь посвятил христианской вере, и не отрекся от нее даже под угрозой смерти. Святой принял мученическую смерть от рук язычников.

Наши предки этот день посвятили не только святому, но и полезной ягоде калине, которая так созвучна с именем праведника. Горький вкус ягоды стал символизировать судьбу девушки, которую заставили выйти замуж.

В Калинин день хозяйки варят из калины два напитка – компот и кисель. Кроме того, ягоду перетирали и готовили из нее мармелад, добавляя в него яблочное пюре.

Селяне в этот день молились преподобному Калииннику с просьбой сохранить урожай. В народе также говорили, что человек, который найдет куст малины, может загадать желание и попросить у растения хорошей жизни.

Главные приметы этого дня

  • Овес позеленел - это к хорошим новостям.
    Частые зарницы в небе - будет хороший урожай зерновых.
  • Много орехов и ягод собрал - жди холодную зиму.
  • Мало грибов - жди холодную и снежную зиму.
  • Тот, кто появится на свет в этот день, будет счастливым и удачливым человеком.
  • Если вы умылись соком калины с утра - будете красивой и белокожей до самой свадьбы.

Что нельзя делать в этот день

  • Нельзя в этот день работать.
  • Следует отказаться от уборки и стирки в доме.
  • Представительницы слабого пола не должны сегодня вязать и шить.
  • Запрещается ругаться и конфликтовать с кем-либо.

День ангела 11 августа отмечают мужчины с именами Александр, Алексей, Анатолий, Вениамин, Константин, Кузьма, Михаил, Николай, Остап, Роман, Серафим. Также сегодня день ангела празднуют женщины с именем Серафима.

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