Свято 10 жовтня: що не можна робити в цей день, основні прикмети

10 жовтня вшановують пам'ять преподобного Саватія Соловецького
Яке сьогодні свято. 10 жовтня всі православні згадують преподобного Саватія Соловецького, який був засновником обителі на Соловках. На жаль, про походження святого і його дату народження - нічого не відомо.
Відомо, що святий прийняв чернечий постриг у Кирило-Белоезерській обителі в кінці XIV століття. Він вирізнявся серед братів смиренням, лагідної любов'ю до оточуючих і беззаперечною слухняністю.
Незабаром увага і повага ченців стало обтяжувати його. Він пішов на острів Валаам на Ладозькому озері.
У давнину вірили, що Саватій закриває вулики на зиму, тому хороший бджоляр повинен закінчити свої справи до цього дня.
Фото: На Саватія господині пекли медове печиво
Господині 10 жовтня пекли спеціальне печиво з медом, яке подавали на сніданок для всієї родини.
На Саватія вважалося великим гріхом працювати. Наші предки вірили, що все зроблене в цей день не принесе користі.