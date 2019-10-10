Свято 10 жовтня: що не можна робити в цей день, основні прикмети

Яке сьогодні свято. 10 жовтня всі православні згадують преподобного Саватія Соловецького, який був засновником обителі на Соловках. На жаль, про походження святого і його дату народження - нічого не відомо.

Відомо, що святий прийняв чернечий постриг у Кирило-Белоезерській обителі в кінці XIV століття. Він вирізнявся серед братів смиренням, лагідної любов'ю до оточуючих і беззаперечною слухняністю.

Незабаром увага і повага ченців стало обтяжувати його. Він пішов на острів Валаам на Ладозькому озері.

У давнину вірили, що Саватій закриває вулики на зиму, тому хороший бджоляр повинен закінчити свої справи до цього дня.

Фото: На Саватія господині пекли медове печиво

Господині 10 жовтня пекли спеціальне печиво з медом, яке подавали на сніданок для всієї родини.

Гроза на Саватія – прикмета, що зима буде безсніжною, короткою і досить теплою.

Суха погода 10 жовтня – зима пізно настане.

Мало шишок на сосні – взимку не варто чекати сильних морозів.

Якщо людина народилася 10 жовтня, то її талісманом є бірюза, а сама вона любить порядок і чистоту.

Бджоли щільно заліплюють льоток – згідно з прикметами, чекай холодну зиму, і навпаки.

Що у бджіл на стільниках, то Зосима (2 липня) і Сава (10 жовтня) дали.

Ранній листопад — до доброї осені і теплої зими.

Пізній листопад — до суворої і тривалої зими.

Вдень вологість зменшується, а вночі збільшується.

Фото: Саватій пасіка (boooh.ru)

Що не можна робити в цей день

На Саватія вважалося великим гріхом працювати. Наші предки вірили, що все зроблене в цей день не принесе користі.