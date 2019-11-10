Свято 10 листопада: всі прикмети, що сьогодні не можна робити

Яке сьогодні свято. 10 листопада 2019 року християни вшановують святу П'ятницю. У цей день вшановують Великомученицю Параскеву. За давнім переказом, батьки Параскеви довго не могли мати дітей. Вони щоп'ятниці молилися, постилися, і народилася у них дочка. Назвали її Параскева, що в перекладі з грецької – п'ятниця.

За народним повір'ями, Параскева за життя була повитухою. Одного разу вона прийняла пологи у клятої жінки, за що місцевий правитель-язичник, наказав стратити Параскеву. Християни звертаються до Параскеви як до цілительки в тяжких душевних і тілесних хворобах, а також покровительці сімейного благополуччя.

Великомучениця Параскева (фото з відкритих джерел)

Інші свята

10 листопада відзначається Всесвітній день науки за мир і розвиток, Всесвітній день молоді, Міжнародний день бухгалтера і День народження богині Мокші (язичництво).

Що можна робити 10 листопада

1. У цей день можна влаштовувати великі базари і ярмарки. Добре будуть продаватися овочі і фрукти, а також саморобні вироби.

2. Самотні хлопці мають можливість в неділю постити, щоб знайти собі гарну і господарську жінку.

Що не можна робити 10 листопада

1. Жінкам в цей день суворо забороняється важко працювати, шити, в'язати і прати білизну.

2. Дівчатам у цей день не можна розчісувати волосся і мити голову.

3. Дотримуйтесь в П'ятницю мінімального посту. Не співайте пісні не розважатися досхочу. Вірять, якщо дотримати такий піст, до кінця року не захворієте.

4. Варто утриматися від подружніх обов'язків, щоб не народити хвору дитину.

5. Не можна починати нову справу.

6. Бажано нікому нічого не позичати і не віддавати, щоб не "віддати своє щастя".

Всі прикмети цього дня