Праздник 10 ноября: все приметы, что сегодня нельзя делать

Какой сегодня праздник. 10 ноября 2019 года христиане почитают святую Пятницу. В этот день чествуют Великомученицу Параскеву. По древнему преданию, родители Параскевы долго не могли иметь детей. Они каждую пятницу молились, постились, и родилась у них дочь. Назвали ее Параскева, что в переводе с греческого – пятница.

По народным поверьям, Параскева при жизни была повитухой. Однажды она приняла роды в проклятой женщины, за что местный правитель-язычник приказал казнить Параскеву. Христиане обращаются к Параскеве как к целительнице в тяжелых душевных и телесных болезнях, а также покровительнице семейного благополучия.

Великомученица Параскева (фото из открытых источников)

Другие праздники

10 ноября также отмечается Всемирный день науки за мир и развитие, Всемирный день молодежи, Международный день бухгалтера и День рождения богини Мокши (язычество).

Что можно делать 10 ноября

1. В этот день можно устраивать большие базары и ярмарки. Хорошо будут продаваться овощи и фрукты, а также самодельные изделия.

2. Одинокие парни имеют возможность в воскресенье поститься, чтобы найти себе красивую и хозяйственную женщину.

Что нельзя делать 10 ноября

1. Женщинам в этот день строго запрещается тяжело работать, шить, вязать и стирать белье.

2. Девушкам в этот день нельзя расчесывать волосы и мыть голову.

3. Придерживайтесь в Пятницу минимального поста. Не пойте песни и не веселитесь вволю. Верят, если соблюсти такой пост, до конца года не заболеете.

4. Стоит воздержаться от супружеских обязанностей, чтобы не родить больного ребенка.

5. Нельзя начинать новое дело.

6. Желательно никому ничего не одалживать и не отдавать, чтобы не "отдать свое счастье".

Все приметы этого дня