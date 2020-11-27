У Києві відкривають резиденцію Святого Миколая: як буде працювати

У Києві відкриють резиденцію Святого Миколая (колаж РБК-Україна)

Святий Миколай прийматиме гостей з дотриманням правил карантину

У Києві до новорічних свят відкривають Резиденцію Святого Миколая, що знаходиться у Великій лаврській дзвіниці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

У зв'язку з карантином для відвідувачів вона буде працювати за особливим графіком. Про це йдеться на Facebook-сторінці самої Резиденції.

Відкриття планується вже через кілька днів - 1 грудня, а приймати гостей святий Миколай буде по 25 грудня, але лише 2,5 години й тільки по буднях: з понеділка по п'ятницю з 14:00 до 16:30.

Зазначається, що всі заходи проходитимуть з дотриманням карантинних обмежень.

"Всі бажаючі зможуть зустрітися зі святим Миколаєм, побачити традиційну Арку бажань, оглянути твори художників Міжнародного мистецького проекту "Мальована стрічка", які представляють графічні роботи-комікси "Святий Миколай. Історія в картинках", - йдеться у повідомленні.

Організатори вказали адресу Резиденції Святого Миколая: Київ, вул. Лаврська, 9, Велика Лаврська дзвіниця.

Також звертається увага, що через ремонтно-реставраційні роботи на Троїцькій надбрамній церкві вхід для відвідувачів буде тільки з боку Лаврського провулку через ворота Всіхсвятської церкви.

У Києві відкривають резиденцію Святого Миколая (фото: facebook.com/kplavra)

Раніше ми розповідали, як збираються відсвяткувати Новий рік у Києві 2020 і які заходи потраплять під сувору заборону.

Нагадаємо, що в Україні можуть посилити карантин до зимових церковних свят День святого Миколая, Різдво Христове, Водохреща та інших.