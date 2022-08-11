Як правильно обрати обігрівач, аби зимою вистачило на усю квартиру
Станом на початок серпня Україна готова до опалювального сезону на 60%. Наразі підготовка триває, тим часом українці почали активно цікавитися обігрівачами, щоб не мерзнути взимку.
Читайте в матеріалі Styler далі, як правильно вибрати обігрівач, щоб тепла точно вистачило.
Алгоритм опалювання
Аби вирахувати необхідну потужність техніки для самостійного опалення приміщення, радимо користуватись таким розрахунком - 2,5 кВт на 25-27 кв. м.
Нормальним енергоспоживанням вважається 1 кВт на 10 кв. м. за умови висоти стелі не більше 2,50 м.
Площа обігріву і необхідна потужність обігрівача:
- 5-6 кв. м. - 500 Вт
- 7-9 кв. м. - 750 Вт
- 10-12 кв. м. - 1000 Вт
- 12-14 кв. м. - 1250 Вт
- 15-17 кв. м. - 1500 Вт
- 18-19 кв. м. - 1750 Вт
- 20-23 кв. м. - 2000 Вт
- 24-27 кв. м. - 2500 Вт
Види обігрівачів
Найпопулярніші види обігрівачів серед українців:
- Інверторний кондиціонер
Цей вид опалення є найуніверсальнішим, адже його можна використовувати не тільки зимою для опалювання, а й влітку для охолодження приміщення. Взимку вони можуть працювати при мінусовій температурі.
Інверторні обігрівачі доволі енергоефективні, адже з 1-го кВт електроенергії виходить 3-5 кВт теплової енергії.
Фото: Інверторний кондиціонер
- Масляний радіатор
Мабуть, найпоширеніший вид додаткового опалення серед українців. Обігрів масляними радіаторами відбувається шляхом природної конвекції. Швидкість та температура нагрівання залежать від конструкції та потужності конкретного радіатора.
- Конвектор
З технічної сторони питання конвектори дуже схожі на масляні радіатори. З однією різницею в тому, що конвектор нагріває повітря пропускаючи його через нагрівальні елементи.
- Тепловентилятор
Це найпростіша та найдешевша техніка для опалення взимку. Саме простота та доступність є головними перевагами цієї техніки.
З мінусів - відносний шум при експлуатації, та можливість спалення пилу, що дарує неприємний аромат.
Фото: Тепловентилятор
- Інфрачервоний обігрівач
Такі обігрівачі ми звикли називати "Уфо". Вони підходять для обігріву якоїсь конкретної ділянки, адже гріють об'єкти, що підпадають під промені.
- Керамічна панель
В цьому варіанті опалення об'єднанні два способи нагрівання - конвекторний та інфрачервоний. Такі панелі мають гарну енергоефективність та зовнішній вигляд, але служать лише як доповнення до основного джерела опалення.
- Теплові повітряні завіси
Переважно така техніка використовується в магазинах, складах та інших приміщеннях, де потрібно розділити температурні перепади. Завдяки таким завісам вдається не впускати в приміщення холодне повітря та не випускати тепле - відповідно.
Фото: Теплова повітряна завіса
Важливі "але"
Перш за все для ефективного опалення обігрівачем або іншим джерелом тепла слід перевірити:
- герметичність вікон та дверей
- утепленість фасаду
- цілісність та утеплення даху
- висоту стелі
- площу вікон
Якщо всі пункти в нормі, тоді дійсно зазначена квадратура в інструкції до опалювальної техніки буде давати бажаний результат.
Раніше ми писали, як підготувати житло до опалювального сезону.
Також читайте, при якій температурі можна включати кондиціонер на обігрів, щоб його не зламати.