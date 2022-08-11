ua ru
Чт, 11 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як правильно обрати обігрівач, аби зимою вистачило на усю квартиру

Новость на русском →
Четвер 11 серпня 2022 15:00
Як правильно обрати обігрівач, аби зимою вистачило на усю квартиру Українці почали підбирати обігрівачі на зиму (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Микита Мельников

Станом на початок серпня Україна готова до опалювального сезону на 60%. Наразі підготовка триває, тим часом українці почали активно цікавитися обігрівачами, щоб не мерзнути взимку.

Читайте в матеріалі Styler далі, як правильно вибрати обігрівач, щоб тепла точно вистачило.

Алгоритм опалювання

Аби вирахувати необхідну потужність техніки для самостійного опалення приміщення, радимо користуватись таким розрахунком - 2,5 кВт на 25-27 кв. м.

Нормальним енергоспоживанням вважається 1 кВт на 10 кв. м. за умови висоти стелі не більше 2,50 м.

Площа обігріву і необхідна потужність обігрівача:

  • 5-6 кв. м. - 500 Вт
  • 7-9 кв. м. - 750 Вт
  • 10-12 кв. м. - 1000 Вт
  • 12-14 кв. м. - 1250 Вт
  • 15-17 кв. м. - 1500 Вт
  • 18-19 кв. м. - 1750 Вт
  • 20-23 кв. м. - 2000 Вт
  • 24-27 кв. м. - 2500 Вт

Види обігрівачів

Найпопулярніші види обігрівачів серед українців:

  • Інверторний кондиціонер

Цей вид опалення є найуніверсальнішим, адже його можна використовувати не тільки зимою для опалювання, а й влітку для охолодження приміщення. Взимку вони можуть працювати при мінусовій температурі.

Інверторні обігрівачі доволі енергоефективні, адже з 1-го кВт електроенергії виходить 3-5 кВт теплової енергії.

Як правильно обрати обігрівач, аби зимою вистачило на усю квартиру

Фото: Інверторний кондиціонер

  • Масляний радіатор

Мабуть, найпоширеніший вид додаткового опалення серед українців. Обігрів масляними радіаторами відбувається шляхом природної конвекції. Швидкість та температура нагрівання залежать від конструкції та потужності конкретного радіатора.

  • Конвектор

З технічної сторони питання конвектори дуже схожі на масляні радіатори. З однією різницею в тому, що конвектор нагріває повітря пропускаючи його через нагрівальні елементи.

  • Тепловентилятор

Це найпростіша та найдешевша техніка для опалення взимку. Саме простота та доступність є головними перевагами цієї техніки.

З мінусів - відносний шум при експлуатації, та можливість спалення пилу, що дарує неприємний аромат.

Як правильно обрати обігрівач, аби зимою вистачило на усю квартиру

Фото: Тепловентилятор

  • Інфрачервоний обігрівач

Такі обігрівачі ми звикли називати "Уфо". Вони підходять для обігріву якоїсь конкретної ділянки, адже гріють об'єкти, що підпадають під промені.

  • Керамічна панель

В цьому варіанті опалення об'єднанні два способи нагрівання - конвекторний та інфрачервоний. Такі панелі мають гарну енергоефективність та зовнішній вигляд, але служать лише як доповнення до основного джерела опалення.

  • Теплові повітряні завіси

Переважно така техніка використовується в магазинах, складах та інших приміщеннях, де потрібно розділити температурні перепади. Завдяки таким завісам вдається не впускати в приміщення холодне повітря та не випускати тепле - відповідно.

Як правильно обрати обігрівач, аби зимою вистачило на усю квартиру

Фото: Теплова повітряна завіса

    Важливі "але"

    Перш за все для ефективного опалення обігрівачем або іншим джерелом тепла слід перевірити:

    • герметичність вікон та дверей
    • утепленість фасаду
    • цілісність та утеплення даху
    • висоту стелі
    • площу вікон

    Якщо всі пункти в нормі, тоді дійсно зазначена квадратура в інструкції до опалювальної техніки буде давати бажаний результат.

    Раніше ми писали, як підготувати житло до опалювального сезону.

    Також читайте, при якій температурі можна включати кондиціонер на обігрів, щоб його не зламати.

    Читайте РБК-Україна в Google News
    зима
    LITE
    10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
    10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя