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Наскільки Україна готова до опалювального сезону: відповідь Шмигаля

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Київ, П'ятниця 05 серпня 2022 17:58
Наскільки Україна готова до опалювального сезону: відповідь Шмигаля Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Станом на початок серпня Україна готова до опалювального сезону на 60%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, робота з підготовки ведеться щодня.

"Стан готовності до опалювального сезону майже 60%. Стан готовності житлових будинків до опалювального сезону 56%, мереж - 57%, об'єктів теплопостачання - 58%. Вже 141 об'єкт теплопостачання відремонтовано. Дві ТЕЦ, які отримали пошкодження від обстрілів, вже відновлені", - зазначив він.

За його словами, до початку опалювального сезону треба накопичити 2,5 млн тонн вугілля, на сьогодні запаси становлять 1,8 млн тонн. Що стосується газу, то вже закачано до сховищ 12,1 млрд кубів з необхідних 19 млрд.

Нагадаємо, раніше в Кабміні зробили важливу заяву про опалювальний сезон, зокрема, про дату його початку і про те, яка температура буде в оселях українців цієї зими.

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Денис Шмигаль Опалювальный сезон
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