При якій температурі можна включати кондиціонер на обігрів, щоб його не зламати

Опалення в Києві почнуть відключати вже завтра . З 28 березня буде припинена подача тепла в житлові будинки і на соціальні об'єкти.

У нашому матеріалі читайте, як правильно користуватися кондиціонером на обігрів.

Більшість сучасних кондиціонерів можуть працювати на обігрів тільки за умови, що температура за вікном не нижче -7... -15 градусів.

Більш точну інформацію по нижньому температурному порогу можна знайти в інструкції до пристрою.

Якщо ви хочете використовувати систему для обігріву в міжсезоння, коли температура на вулиці +5 до -5 градусів. В такому випадку може спокійно включати настінну спліт-систему на тепло.

А ось перш ніж включити кондиціонер при більш низькій температурі, краще знайти інструкцію. І уточнити, до яких температур дана модель може працювати в режимі подачі теплого повітря.

На пульті треба задати режим "Тепло". Найчастіше він позначається значком сонця. Сонце - тепло, сніжинка - холод.

Виставити на пульті бажану температуру. До речі, не варто не задавати температуру вище 24-25 градусів.

Відзначимо, що 23-24 градуси буде більш ніж достатньо. Причина - особливо повітряного обігріву. Річ у тому, що підігріте повітря, роздувається вентилятором по кімнаті, швидко дає відчуття теплового комфорту.

Через 5-10 хвилин в кімнату почне надходити тепле повітря. Невелика затримка при включенні режиму на тепло пояснюється необхідністю змінити налаштування системи.