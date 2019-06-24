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Правильно вибираємо зубну щітку: Комаровський пояснив особливості

STYLERЖиття    24.06.2019 - 07:37
Правильно вибираємо зубну щітку: Комаровський пояснив особливості
Доктор Євген Комаровський (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровський розповів, як правильно вибрати цей "найвідоміший" предмет гігієни

Євген Комаровський пояснив важливі нюанси по підбору зубної щітки. Цей предмет гігієни порожнини рота щоденно використовується нами вранці і ввечері, проте насправді є ряд важливих особливостей, які потрібно враховувати для більшої ефективності та безпеки. Відомий педіатр у своєму Instagram опублікував пост із посиланням на "АіФ" і розповів, як правильно вибрати зубну щітку.

Доктор Комаровський, який раніше описав симптоми і ознаки інсульту для виявлення, у питанні підбору зубної щітки відзначив наступні чинники:

Ступінь жорсткості щетини

  • Дуже м'яка використовується при захворюваннях ротової порожнини (при пародонті);
  • М'яка найкраще підходить дітям у віці до 12 років; при проблемах із яснами та емаллю зубів; для вагітних і для людей, які страждають на цукровий діабет;
  • Середньої жорсткості - найпоширеніший вид - для людей зі здоровими зубами;
  • Жорсткі гарні для чищення знімного протеза, а також рекомендуються людям, у яких є схильність до утворення зубного нальоту;
  • Дуже жорсткі варто використовувати тільки за рекомендацією лікаря; вони підходять також тим, у кого є схильність до утворення зубного каменю.

Правильно вибираємо зубну щітку: Комаровський пояснив особливості

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Комаровський звернув увагу на кінчики щетинок.

  • Округлені найменше дряпають ясна;
  • Загострені найкраще вичищають зуби і простір між ними;
  • Тупі добре масажують ясна.

Голова щітки

Довжина для дорослих повинна становити від 2,5 до 3 см, а для дітей - від 1,5 до 2 см.

Крім того, зазначив доктор Комаровський, рухлива голівка допомагає почистити навіть далекі зуби.

Ручка щітки

Довга - дозволяє регулювати тиск і уникнути травм емалі та ясен, а з гумовими елементами - щоб рука не ковзала.

Правильно вибираємо зубну щітку: Комаровський пояснив особливості

Фото: скрін (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, нещодавно Комаровський відповів на важливе питання про молочні зуби.

Як повідомлялося раніше, доктор Комаровський розповів про те, який кефір можна вживати дітям.

Також ми писали про те, що доктор Комаровський дав важливу пораду щодо атопічного дерматиту у немовлят.

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