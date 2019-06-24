Правильно выбираем зубную щетку: Комаровский объяснил особенности

Доктор Евгений Комаровский (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровский рассказал, как правильно выбрать этот "самый известный" предмет гигиены

Евгений Комаровский объяснил важные нюансы по подбору зубной щетки. Этот предмет гигиены полости рта ежедневно используется нами утром и вечером, однако на самом деле есть ряд важных особенностей, которые нужно учитывать для большей эффективности и безопасности. Известный педиатр в своем Instagram опубликовал пост со ссылкой на "АиФ" и рассказал, как правильно выбрать зубную щетку.

Доктор Комаровский, который ранее описал симптомы и признаки инсульта для выявления, в вопросе подбора зубной щетки отметил следующие факторы:

Степень жесткости щетины

Очень мягкая используется при заболевании ротовой полости (при пародонте);

Мягкая лучше всего подходит детям в возрасте до 12 лет; при проблемах с деснами и эмалью зубов; для беременных и для людей, страдающих сахарным диабетом;

Со средней жесткостью - самый распространенный вид - для людей со здоровыми зубами;

Жесткие хороши для чистки съемного протеза, а также рекомендуются людям, у которых есть склонность к образованию зубного налета;

Очень жесткие стоит использовать только по рекомендации врача; они подходят также тем, у кого есть склонность к образованию зубного камня.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Комаровский обратил внимание на кончики щетинок.

Округленные меньше всего царапают десны;

Заостренные лучше всего вычищают зубы и пространство между ними;

Тупые хорошо массажируют десны.

Голова щетки

Длина для взрослых должна составлять от 2,5 до 3 см, а для детей - от 1,5 до 2 см.

Кроме того, указал доктор Комаровский, подвижная головка помогает почистить даже дальние зубы.

Ручка щетки

Длинная - позволяет регулировать нажим и избежать травм эмали и десен, а с резиновыми элементами - чтобы рука не скользила.

Фото: скрин (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, недавно Комаровский ответил на важный вопрос о молочных зубах.

Как сообщалось ранее, доктор Комаровский рассказал о том, какой кефир можно употреблять детям.

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