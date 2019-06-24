Правильно выбираем зубную щетку: Комаровский объяснил особенности

Доктор Комаровский рассказал, как правильно выбрать этот "самый известный" предмет гигиены
Евгений Комаровский объяснил важные нюансы по подбору зубной щетки. Этот предмет гигиены полости рта ежедневно используется нами утром и вечером, однако на самом деле есть ряд важных особенностей, которые нужно учитывать для большей эффективности и безопасности. Известный педиатр в своем Instagram опубликовал пост со ссылкой на "АиФ" и рассказал, как правильно выбрать зубную щетку.
Доктор Комаровский, который ранее описал симптомы и признаки инсульта для выявления, в вопросе подбора зубной щетки отметил следующие факторы:
Степень жесткости щетины
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Комаровский обратил внимание на кончики щетинок.
Голова щетки
Длина для взрослых должна составлять от 2,5 до 3 см, а для детей - от 1,5 до 2 см.
Кроме того, указал доктор Комаровский, подвижная головка помогает почистить даже дальние зубы.
Ручка щетки
Длинная - позволяет регулировать нажим и избежать травм эмали и десен, а с резиновыми элементами - чтобы рука не скользила.
Фото: скрин (instagram.com/doctor_komarovskiy)
Напомним, недавно Комаровский ответил на важный вопрос о молочных зубах.
Как сообщалось ранее, доктор Комаровский рассказал о том, какой кефир можно употреблять детям.
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