ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Правильно выбираем зубную щетку: Комаровский объяснил особенности

STYLERЖизнь    24.06.2019 - 07:37
Правильно выбираем зубную щетку: Комаровский объяснил особенности
Доктор Евгений Комаровский (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровский рассказал, как правильно выбрать этот "самый известный" предмет гигиены

Евгений Комаровский объяснил важные нюансы по подбору зубной щетки. Этот предмет гигиены полости рта ежедневно используется нами утром и вечером, однако на самом деле есть ряд важных особенностей, которые нужно учитывать для большей эффективности и безопасности. Известный педиатр в своем Instagram опубликовал пост со ссылкой на "АиФ" и рассказал, как правильно выбрать зубную щетку.

Доктор Комаровский, который ранее описал симптомы и признаки инсульта для выявления, в вопросе подбора зубной щетки отметил следующие факторы:

Степень жесткости щетины

  • Очень мягкая используется при заболевании ротовой полости (при пародонте);
  • Мягкая лучше всего подходит детям в возрасте до 12 лет; при проблемах с деснами и эмалью зубов; для беременных и для людей, страдающих сахарным диабетом;
  • Со средней жесткостью - самый распространенный вид - для людей со здоровыми зубами;
  • Жесткие хороши для чистки съемного протеза, а также рекомендуются людям, у которых есть склонность к образованию зубного налета;
  • Очень жесткие стоит использовать только по рекомендации врача; они подходят также тем, у кого есть склонность к образованию зубного камня.

Правильно выбираем зубную щетку: Комаровский объяснил особенности

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Комаровский обратил внимание на кончики щетинок.

  • Округленные меньше всего царапают десны;
  • Заостренные лучше всего вычищают зубы и пространство между ними;
  • Тупые хорошо массажируют десны.

Голова щетки

Длина для взрослых должна составлять от 2,5 до 3 см, а для детей - от 1,5 до 2 см.

Кроме того, указал доктор Комаровский, подвижная головка помогает почистить даже дальние зубы.

Ручка щетки

Длинная - позволяет регулировать нажим и избежать травм эмали и десен, а с резиновыми элементами - чтобы рука не скользила.

Правильно выбираем зубную щетку: Комаровский объяснил особенности

Фото: скрин (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, недавно Комаровский ответил на важный вопрос о молочных зубах.

Как сообщалось ранее, доктор Комаровский рассказал о том, какой кефир можно употреблять детям. 

Также мы писали о том, что доктор Комаровский дал важный совет относительно атопического дерматита у младенцев. 

Супрун рассказала, как пережить жару Не навредите ребенку: Комаровский разрушил миф о пустышках (видео)
Новости Украины здоровьеДоктор КомаровскийЕвгений Комаровский
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь